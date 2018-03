Srušio se most u Miamiju: Ima više mrtvih, ljudi su zatrpani...

U Miamiju na Floridi u srijedu oko podneva po lokalnom vremenu srušio se veliki pješački most koji je postavljen i otvoren prije svega nekoliko dana, u subotu ujutro. Policija je zatvorila cestu, a ne zna se točan broj zarobljenih ljudi. CNN javlja da je više ljudi poginulo.

THE FIU BRIDGE COLLAPSED OH MY GOD pic.twitter.com/JO7jfx5AoN — Gabriela Collazo (@GabrielaRose12) March 15, 2018

Most je pao na prometnu aveniju i poklopio ljude u autima, ali i pješake.

Most je sagrađen kako bi studenti sveučilišta Florida International lakše došli do fakulteta, a metoda kojom je postavljen trebala je biti sigurnija za sve, piše Miami Herald. Cijeli most postavili su tijekom nekoliko sati.

Emergency crews respond to collapsed pedestrian bridge at Florida International University in Miami, FL. Several people were killed, officials say. https://t.co/3kekuhxuF7 pic.twitter.com/hYupV1ctDK — ABC News (@ABC) March 15, 2018

A pedestrian bridge has collapsed at Florida Intl. University in Miami. Here's what we know so far:



- There are several fatalities, authorities say

- Vehicles are crushed underneath

- No cause has been determined yet

- The bridge was installed Saturday https://t.co/T2CR77kdqw pic.twitter.com/auXNKnkvpG — CNN (@CNN) March 15, 2018

Čak 950 tona težak objekt gradili su nekoliko mjeseci, a kontrukcija je u subotu postavljena na nosače. Kako piše Miami Herald u trenutku rušenja most nije bio otvoren za pješake.

Cijeli projekt je koštao je više od 14 milijuna dolara, a arhitekti su ga hvalili da sjajno izgleda i da je metoda izgradnje bila inovativna.