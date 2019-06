Drama u New Yorku: Srušio se helikopter na poslovnu zgradu

Na jedan od nebodera na njujorškom Manhattanu u ponedjeljak pao je helikopter. Pilot je preminuo na mjestu nesreće.

View down 51st St with fire trucks on the scene amid reports of a plane or helicopter crash in Midtown, Manhattan pic.twitter.com/vZxPvX1uJP — BOARD MAN GETS PAID (@FrancisOKC) June 10, 2019

Nesreća se dogodila u ponedjeljak poslijepodne, a okolnosti još nisu poznate, piše NY Times.

Breaking News: A helicopter crash lands into the roof of a Midtown Manhattan building.

Roof not equipped with landing pad. One person injured. @CBSLA #KCAL9 #HelicopterCrash pic.twitter.com/BBi7uvLrYQ — Juan Fernandez (@NewsJuan) June 10, 2019

Lokalni vatrogasci potvrdili su da je došlo do incidenta, a prema mjestu događaja uputio se veći broj interventnih ekipa.