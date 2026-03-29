Drama u Njemačkoj: Izbio požar u diskoteci, 750 ljudi se spasilo

Prava noćna drama odvijala se u njemačkom gradu Kehlu u noći na nedjelju, javlja portal heute.at. Naime, veliki požar uništio je diskoteku "Kiss-Club", a oko 750 posjetitelja uspjelo se na vrijeme spasiti i pobjeći. Kako se navodi, službe su dojavu o požaru zaprimile oko 3:45 ujutro, nakon što je vatra primijećena na krovištu noćnog kluba.

- Kada su prve snage stigle na mjesto događaja, diskoteka je već bila u potpunosti u plamenu - rekao je David Oster, voditelj intervencije vatrogasne postrojbe Kehl.

Kada je požar izbio klub je još radio. Svih 750 gostiju uspjelo je izaći, a iz policije su jutros izvijestili da je troje ljudi trebalo liječničku pomoć zbog požara.

- Svi su uspjeli samostalno izaći iz diskoteke - dodao je Oster. Gašenje požara potrajalo je do ranih jutarnjih sati.

Uz vatrogasce iz Kehla, vatru su gasile i postrojbe iz okolnih mjesta, dok su policajci iz Kehla i Offenburga osiguravali područje. U pripravnosti su bili i timovi hitne medicinske pomoći, piše Fenix.

Iz policije navode da će na mjesto požara moći ući tek nakon potpunog gašenja, a trenutno se provode ispitivanja svjedoka kako bi pokušali utvrditi uzrok požara.