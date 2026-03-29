STRAVČAN POŽAR

Drama u Njemačkoj: Izbio požar u diskoteci, 750 ljudi se spasilo

Piše Luka Safundžić,
Drama u Njemačkoj: Izbio požar u diskoteci, 750 ljudi se spasilo
Foto: Društvene mreže

Svih 750 gostiju uspjelo je izaći, a nekima od njih je pružena liječnička pomoć, navele su službe...

Prava noćna drama odvijala se u njemačkom gradu Kehlu u noći na nedjelju, javlja portal heute.at. Naime, veliki požar uništio je diskoteku "Kiss-Club", a oko 750 posjetitelja uspjelo se na vrijeme spasiti i pobjeći. Kako se navodi, službe su dojavu o požaru zaprimile oko 3:45 ujutro, nakon što je vatra primijećena na krovištu noćnog kluba.

@clara._sch2

La peur de ma vie…

♬ son original - Cla 🫀

- Kada su prve snage stigle na mjesto događaja, diskoteka je već bila u potpunosti u plamenu - rekao je David Oster, voditelj intervencije vatrogasne postrojbe Kehl. 

Kada je požar izbio klub je još radio. Svih 750 gostiju uspjelo je izaći, a iz policije su jutros izvijestili da je troje ljudi trebalo liječničku pomoć zbog požara. 

- Svi su uspjeli samostalno izaći iz diskoteke - dodao je Oster. Gašenje požara potrajalo je do ranih jutarnjih sati.

Uz vatrogasce iz Kehla, vatru su gasile i postrojbe iz okolnih mjesta, dok su policajci iz Kehla i Offenburga osiguravali područje. U pripravnosti su bili i timovi hitne medicinske pomoći, piše Fenix.

Iz policije navode da će na mjesto požara moći ući tek nakon potpunog gašenja, a trenutno se provode ispitivanja svjedoka kako bi pokušali utvrditi uzrok požara.

Komentari 4
Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'
300 INTERVENCIJA IH ČEKA

Vatrogasci zatrpani pozivima: 'Nismo mi građevinska tvrtka'

U ovom trenutku još 300 intervencija imamo za odraditi, a stvarno stanje je teško procijeniti jer dio šteta još nije ni prijavljen. Bit ćemo na terenu dok ne padne mrak, rekao je Siniša Jembrih
VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'
VATROGASCI NA INTERVENCIJI

VIDEO Požar kod stadiona u Kranjčevićevoj, gorjela i fasada HNK 2: 'Tu su bili mladići...'

Vidjeli smo dvojicu mladića, rekla bih, kako hodaju po budućem parkingu. To nam je bilo čudno jer obično tu hoda samo zaštitar koji ima svjetiljku - priča nam čitateljica
Užas na ZG obilaznici: Ograda prošla kroz auto, vozač mrtav. Još četvero ljudi ozlijeđeno
POLICIJA TRAŽI SVJEDOKE

Užas na ZG obilaznici: Ograda prošla kroz auto, vozač mrtav. Još četvero ljudi ozlijeđeno

Na mjestu događaja vozač navedenog osobnog automobila je preminuo, dok su četiri osobe - putnici iz vozila, ozlijeđene.

