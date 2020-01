Drama u Parizu: Izbo četvero ljudi, nosio eksplozivni prsluk

Pariška policija je hicima iz vatrenog oružja ubila napadača koji je nožem napadao prolaznike u gradiću Villejuifu, 7 km udaljenom od Pariza.

BBC javlja da je muškarac nosio eksplozivni prsluk, a francuski BFMTV javlja je u napadu ozlijeđeno četvero ljudi.

Lokalna policija pozvala je ljude da izbjegavaju područje u blizini Parc des Hauts, dok traje 'intervencija'.

