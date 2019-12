Drama u Pearl Harbouru: Ranio troje ljudi, pa si oduzeo život...

Američki mornar u srijedu je u povijesnoj vojnoj bazi u Pearl Harbouru ustrijelio tri osobe, od čega dvije smrtno, nakon čega si je oduzeo život, objavili su vojni dužnosnici.

Zajednička baza Pearl Harbor-Hickam (JBPHH) objavila je na Twitteru da su sve žrtve civili zaposlenici američkog ministarstva obrane, no ne dajući dodatne informacije o njihovom identitetu.

Dvije osobe su nakon ranjavanja podlegle ozljedama, dok je treća žrtva hospitalizirana i nalazi se u stabilnom stanju.

BREAKING: Military officials say two victims have died after shooting at Pearl Harbor Naval Shipyard in Hawaii. A third victim is hospitalized in stable condition.



The shooter, identified as a sailor, died from “an apparent self-inflicted gunshot wound.” https://t.co/Nh9SN32ShG pic.twitter.com/Cs0O4sMEqh