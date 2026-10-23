Drama u Saboru? Veljko Kajtazi napustio je Klub zastupnika

Veljko Kajtazi, predstavnik Roma u Hrvatskom saboru, napustio je Klub zastupnika nacionalnih manjina, doznaju 24sata od sugovornika iz Hrvatskog sabora. Naime, prema našim informacijama, Kajtazi je svoje kolege obavijestio da od danas napušta Klub, a svoj mandat obavljat će kao nezavisni saborski zastupnik. Koji je razlog za napuštanje Kluba, za sada nije poznat.

- To nam je najavljeno. Ostaje podupirati većinu. On je ljut interno na druge zastupnike manjine - rekao nam je sugovornik blizak vrhu parlamentarne većine.

Prema zadnjim podacima iz imovinske kartice, Kajtazi mjesečno zarađuje nešto više od 4100 eura. Od nekretnina ima stan u Zagrebu, Velikoj Gorici, građevinska zemljišta u Dugom Selu, te kuću s okućnicom u Beogradu, koju je ove godine naslijedio.

Vozi se u Kia Sportage, a ima još udijele u fondu ali i izvanbračna supruga ima 25.000 štednje.