Oglasili se iz Croatia Airlinesa o izlijetanju aviona: 'Svi putnici su dobro, pruža im se podrška'

PUTNICI SU DOBRO

"Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let OU412 na liniji Split – Frankfurt, prekinuo je polijetanje u Zračnoj luci Split. U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen", kažu iz Croatie Airlinesa za Večernji list.

Pojasnili su i dio detalja kako je došlo do izlijetanja s piste: "Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja", poručuju iz Croatije Airlinesa, te dodaju da su u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima.