U ovom trenutku nije poznato je li na zrakoplovu nastala materijalna šteta...
Oglasili se iz Croatia Airlinesa o izlijetanju aviona: 'Svi putnici su dobro, pruža im se podrška'
U zrakoplovu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade.
"Zrakoplov Croatia Airlinesa Airbus A220-300, registracijske oznake 9A-CAN, koji je danas trebao obaviti redoviti međunarodni let OU412 na liniji Split – Frankfurt, prekinuo je polijetanje u Zračnoj luci Split. U zrakoplovu se nalazilo 130 putnika te pet članova posade, dva pilota i tri člana kabinske posade. Svi putnici i članovi posade su dobro te nitko nije ozlijeđen", kažu iz Croatie Airlinesa za Večernji list.
Pojasnili su i dio detalja kako je došlo do izlijetanja s piste: "Prema prvim dostupnim informacijama, posada je postupajući u skladu s propisanim sigurnosnim procedurama, zaustavila zrakoplov. Putnici su napustili zrakoplov te se trenutačno nalaze u zgradi putničkog terminala Zračne luke Split, gdje im se pruža sva potrebna podrška za nastavak putovanja", poručuju iz Croatije Airlinesa, te dodaju da su u stalnoj koordinaciji sa Zračnom lukom Split, nadležnim službama i zrakoplovnim vlastima.
Danas, oko 13:30 sati, na uzletno-sletnoj stazi došlo do incidenta u koji je bio uključen zrakoplov Croatia Airlinesa, Airbus A220 (9A-CAN), let OU 412, linija Split–Frankfurt, priopćila je ZL Split. Zrakoplov je tijekom zatrcavanja, iz nepoznatih razloga, skrenuo sa staze i jednom stranom završio u travnatoj površini.
Pritom je zadobio oštećenja od sudara s vertikalnom oznakom i rubnim svjetlima USS-a. U zrakoplovu se nalazilo 132 putnika i 5 članova posade.
Svi su odmah nakon dogadjaja sigurno iskracani, a tehničke službe rade na uklanjanju zrakoplova s USS-a.
Zračna luka surađuje s HACZ-om i Agencijom za istraživanje nesreća, koje su obaviještene. Javnost će biti redovito obavještavana, prenosi Dalmacija Danas.
Zbog navedenog incidenta odgođeni su brojni dolasci i odlasci.
U ovom trenutku nije poznato je li na zrakoplovu nastala materijalna šteta. Nema ozlijeđenih ljudi, prenosi Dalmacija Danas.
U splitskoj zračnoj luci danas je došlo do nesreće prilikom polijetanja zrakoplova Croatia Airlinesa, piše DalmacijaDanas.
Prema prvim informacijama, zrakoplov je trebao poletjeti, no iz zasad nepoznatog razloga završio je izvan uzletno-sletne staze, na travnatoj površini uz stazu.
Do izlijetanja je, kako doznaje DalmacijaDanas, došlo tijekom polijetanja, uslijed zasad nepoznatih i nepredviđenih okolnosti.