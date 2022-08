Drama u Splitu: Gore četiri auta, požar se proširio između kuća

Prema prvim informacijama, gore četiri automobila u Ulici Lovački put u Splitu i najvjerojatnije će izgorjeti u cijelosti, javlja Dalmacija danas.

Vatra se proširila i na livadu između dviju kuća.

Na terenu su vatrogasci i policija.

- Izbio je požar u kontejneru nošen vjetrom proširio se na dva vozila. Tek moramo izići na očevid i utvrditi činjenično stanje. Prema prvim informacijama, izgorena vozila nisu u voznom stanju - kaže Sanja Nazlić iz PU splitsko-dalmatinske.

No stanovnici tvrde da je vatra krenula s parcele.

- Počela je gorjeti trava i nisko raslinja na jednoj parceli. Onda su se ljudi zaletjeli i sami ugasili požar, te pozvali vatrogasce. No vatra je ponovno na istom mjestu planula. Vatrogasci su potom to mjesto natopili vodom - kaže Splićanin koji živi do mjesta požara.

