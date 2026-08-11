Drama u Stobreču: Razbijao po kafiću, vikao da će sve pobiti pa šakama krenuo i na policajce

Građanin u Stobreču sinoć je pristupio interventnim policajcima koji su se nalazili na osiguranju javnog okupljanja i zatražio da odu do ugostiteljskog objekta u Stepinčevoj ulici u kojem muškarac radi nered, baca inventar i agresivan je prema gostima. Policijski službenici su odmah otišli u navedeni objekt. Tijekom dolaska su uočili da je nekoliko gostiju trčeći izašlo iz objekta.



Policijski službenici su u objekt vidjeli da je razbacani inventar, a uz šank se nalazio muškarac jače fizičke građe koji je napadao goste, udarao šakama o šank, vikao je da će sve pobiti i razbijao je stvari. Na podu je bilo krhotina od stakla, a muškarac je imao posjekotine na glavi i rukama.



Policijski službenici su mu izdali naredbu da prestane s narušavanjem, muškarac se na istu oglušio, uzeo je sa šanka čašu i bacio na pod. Muškarac nije imao namjeru prestati s narušavanjem, već je nakon izdane naredbe, stao u napadački položaj sa stisnutim šakama prema policajcima u namjeri da ih napadne. Nad njim su uporabljena sredstva prisile, a tijekom postupanja policijskih službenika muškarac je pružao je aktivni otpor. Tijekom postupanja, šakama i nogama je pokušavao udariti policijske službenike koji su ga savladavali, psovao ih je i upućivao prijetnje.



Utvrdili su da se radi o 42-godišnjem muškarcu koji je bio gost u kafiću te je u jednom trenutku bacio staklenu čašu unutar šanka, a kada ga je djelatnik objekta upozorio da se prestane tako ponašati i da napusti objekt, napao ga je i udario šakom. Gosti su pokušali spriječiti daljnji napad na djelatnika, ali je tijekom događaja 42-godišnjak udario još jednog muškarca šakom.



Policijski službenici su ga uhitili i s obzirom na vidljive posjekotine odveden je na liječnički pregled. Utvrđeno je da je lakše ozlijeđen, a tijekom pregleda nastavio je upućivati prijetnje policijskom službeniku. U događaju su lakše ozlijeđena i dva policijska službenika kojima je također pružena liječnička pomoć.



Na mjestu događaja je obavljen očevid, a 42-godišnjak se nalazi u policijskoj postaji i nad njim je u tijeku kriminalističko istraživanje.

