Drama u Švicarskoj: Oteo 'papu cijepljenja', zatočio ga pa tražio novac: Dvoje poginulo u paljbi

Krajem ožujka je 38-godišnji Nijemac oteo Christopha Bergera, čovjeka kojeg je švicarska javnost vidjela kao jedno od glavnih lica borbe protiv koronavirusa, a otkako je cjepivo postalo dostupno, švicarski mediji opisivali su ga i kao "papu cijepljenja".

Švicarski Tages Anzeiger objavio je kako je Nijemac Bergera oteo uz prijetnju vatrenim oružjem i držao ga zatočenim sat vremena.

- Za to vrijeme tražio je od mene znatan novčani iznos - javno je objavio Berger u priopćenju te naveo da bi rado iznio i druge detalje otmice, no da zbog istrage koja je u tijeku - to ne smije. Ipak, nekako je uspio uvjeriti svog otmičara da će mu zatraženi iznos i platiti.

No, umjesto da ode po novac, Berger je uspio otići do centralne kantonalne policije u Zurichu. Prijavio je otmicu i od tog trenutka krenula je potjera.

Nekoliko dana kasnije je policija priopćila da su u gradiću Wallisellen u okolici Zuricha pronašli osumnjičenika. Kada su ga pokušali uhititi, muškarac je izvukao pištolj i počeo pucati na njih. Pritom je ubio i ženu koja je s njime bila u društvu. Policija je, navode švicarski mediji, uzvratila paljbu. Otmičara su ranili, a kasnije je preminuo. Žena koja je bila s njime imala je 28 godina, a i dalje nije poznato što je radila u njegovom društvu, niti je li ju ubio namjerno ili slučajno.

Policija je u sklopu istrage kasnije uhitila još jednog Švicarca (34), inače poslovnog partnera ubijenog otmičara. Nalazi se u istražnom zatvoru kao osumnjičen za sudjelovanje u otmici, pokušaj iznude i za kazneno djelo protupravnog lišavanja slobode.

Švicarski mediji podsjetili su i da je Berger ranije otkrio da je već dulje vrijeme izložen "masovnim prijetnjama". Vlasti su mu u jednom trenutku morale dati osobnu zaštitu, što je za švicarske prilike vrlo rijetko.

Ipak, od studenog prošle godine stanje se, oko prosvjeda protiv mjera, značajno smirilo. Razlog tome bio je neuspjeli referendum - ispalo je da vladine epidemiološke mjere podržava čak dvije trećine Švicaraca. Berger je smatrao logičnim da mu osiguranje više ne treba.

