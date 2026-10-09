DRAMA U VELOJ PROVERSI Brod pun turista nasukao se u plićini, u pomoć stigao remorker Pollux

DRAMA U ZAGREBU

VIDEO Poplavile Gajnice: Ostali smo bez vode. Ulica 'pliva'... ZAGREB - Poplavila je Čileanska ulica u zagrebačkom Gajnicama. Naš čitatelj poslao nam je snimku poplave na kojoj se vidi kako je voda na ulici do gležnja. "Odmah smo prijavili kvar. Stigli su radnici, trenutno smo bez vode. Ulica pliva u vodi", dodao je. Iz vodoopskrbe su nam potvrdili kako su djelatnici na terenu te rade na sanaciji štete.

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