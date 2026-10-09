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DRAMA U VELOJ PROVERSI Brod pun turista nasukao se u plićini, u pomoć stigao remorker Pollux

Brod pun turista danas se nasukao u plićini u Veloj Proversi, morskom prolazu u zadarskom arhipelagu, između Dugog otoka i otoka Kornata. Srećom, pomoć je brzo stigla. U akciju se uključio remorker Pollux, koji je izvukao nasukani brod, a cijela situacija riješena je u svega pet minuta. – Brod pun turista danas se nasukao u plićini Vela Proversa. Srećom, brzo je došla pomoć. Remorker Pollux ih je izvukao i sve je bilo gotovo u pet minuta – ispričao je očevidac.

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Nasukana jedrilica VIDEO
Nasukana jedrilica | Video: 24sata/facebook
DRAMA U ZAGREBU

VIDEO Poplavile Gajnice: Ostali smo bez vode. Ulica 'pliva'...

ZAGREB - Poplavila je Čileanska ulica u zagrebačkom Gajnicama. Naš čitatelj poslao nam je snimku poplave na kojoj se vidi kako je voda na ulici do gležnja. "Odmah smo prijavili kvar. Stigli su radnici, trenutno smo bez vode. Ulica pliva u vodi", dodao je. Iz vodoopskrbe su nam potvrdili kako su djelatnici na terenu te rade na sanaciji štete.

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Poplava u Gajnicama VIDEO
Poplava u Gajnicama | Video: Čitatelj 24sata
Jure Zubčić

VIDEO 'Jerković Kraljić napustila je SDP kad smo je namjeravali isključiti. Neka vrati mandat...'

Glavni tajnik SDP-a Jure Zubčić izvijestio je u četvrtak nakon sjednice Predsjedništva stranke da je eurozastupnica Romana Jerković Kraljić neposredno prije sjednice objavila da istupa iz članstva SDP-a te ju pozvao da vrati euromandat, što je ona odbila...

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Izjava za medije glavnog tajnika Jure Zubčića nakon sjednica predsjedništva SDP-a VIDEO
Izjava za medije glavnog tajnika Jure Zubčića nakon sjednica predsjedništva SDP-a | Video: 24sata/Marko Lukunić/PIXSELL
NAJVAŽNIJE VIJESTI

Gledajte '240 sekundi' 24sata! Europol razbio balkansku mrežu kriminala, uhićenje i u RH

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Igora Bobića: Uskok 'češlja' Čepince. Pedeset osoba, uključujući i jednu u Hrvatskoj, uhićeno je u u akciji Europola. Crkva ne želi maknuti zabilježbu na stanove na zagrebačkom Borongaju koji su izgrađeni na njezinom zemljištu...

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Gledajte '240 sekundi' 24sata! Europol razbio balkansku mrežu kriminala, uhićenje i u RH VIDEO
Gledajte '240 sekundi' 24sata! Europol razbio balkansku mrežu kriminala, uhićenje i u RH | Video: 24sata/Video
VESELO MJESTO

Veterinarski fakultet ima svoju Gmazaru: 'Naša iguana Đurđa obožava salate i paradajz'

Na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu krije se Gmazara. To je mjesto na kojem brinu o 25 kornjača, iguani i brojnim drugim životinjama. A kod hranjenja im pomaže Kauflandova donacija voća i povrća

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Veterinarski fakultet ima svoju Gmazaru: 'Naša iguana Đurđa obožava salate i paradajz' VIDEO
Veterinarski fakultet ima svoju Gmazaru: 'Naša iguana Đurđa obožava salate i paradajz' | Video: 24sata Video
STVARA SE KOLONA

DRAMATIČNA SNIMKA Kamion izgorio na A4 čvor Zagreb Istok

Na čvoru Zagreb Istok zapalio se kamion, a vatra je buknula u kabini, javljaju nam čitatelji u četvrtak nešto prije podne. 'Požar na vozilu na autocesti A4 na čvoru Zagreb istok u smjeru Goričana, vozi se jednom prometnom trakom, kolona je oko 1 km' , objavio je HAK. Kako se vidi prema snimci koju je čitatelj poslao, na terenu su i vatrogasci.

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Požar na obilaznici VIDEO
Požar na obilaznici | Video: čitatelj/24sata

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