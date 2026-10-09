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DRAMA U VELOJ PROVERSI Brod pun turista nasukao se u plićini, u pomoć stigao remorker Pollux
Brod pun turista danas se nasukao u plićini u Veloj Proversi, morskom prolazu u zadarskom arhipelagu, između Dugog otoka i otoka Kornata. Srećom, pomoć je brzo stigla. U akciju se uključio remorker Pollux, koji je izvukao nasukani brod, a cijela situacija riješena je u svega pet minuta. – Brod pun turista danas se nasukao u plićini Vela Proversa. Srećom, brzo je došla pomoć. Remorker Pollux ih je izvukao i sve je bilo gotovo u pet minuta – ispričao je očevidac.