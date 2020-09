Dramatična snimka kod Knina: 'Mogao sam umrijeti u sekundi'

Umrijeti ili ubiti nekoga, zbog čega, brzine? Užas. Kasnije si razmišljaš, 'Ej, mogao sam biti mrtav u te dvije sekunde, kaže naš čitatelj koji je briljantnom reakcijom za volanom spasio tuđi, ali i svoj život

<p>Na našu adresu došla je snimka iz srpnja. Stara cesta prema Splitu.</p><p>Automobil vozi iza šlepera. Odjedanput se iz suprotnog smjera pojavljuje crveni automobil koji je svojim pretjecanjem ugrozio nekoliko života.</p><p>Pričali smo s vozačem automobila koji je, zajedno s vozačem šlepera, fantastičnom reakcijom spasio tuđi, ali i svoj život. </p><h2 dir="ltr">Pogledajte video: Dramatična snimka kod Knina</h2><h2 dir="ltr">'Pretrnuli smo u sekundi'</h2><p>Vozač nam je ispričao detalje.</p><p>- Išli smo prema Splitu starom cestom 7. srpnja. Ograničenje je bilo 100 km/h, pa smo tako vozili za šleperom. U jednom trenutku kamion je naglo zakočio, a i mi za njim. Između dva šlepera je proletio crveni automobil koji je samo nastavio dalje kao da ničega nije bilo. Pretrnuli smo u sekundi - kaže naš čitatelj koji nam je poslao snimku.</p><p>Na snimci se vidi kako šleper ispred njega koči i skreće u desno skroz do ruba. Isto je napravio i naš čitatelj. Sjajnom reakcijom dvojice vozača spriječena je tragedija. Jer ne treba biti pretjerano pametan pa zaključiti što bi bilo da je došlo do frontalnog sudara.</p><p>Pomaknuli su se taman da crveni auto može proći.</p><h2 dir="ltr">Vozač kamiona je stao i sjeo kraj ceste: 'Mogao sam ga ubiti'</h2><p>Vozači kamiona redovito prolaze kroz ovakve stresne situacije. Kojih 100 metara nakon što je jedva izbjegao crveni automobil, vozač kamiona stao je kraj ceste.</p><p>- Odmah smo stali i pitali ga treba li mu pomoć, je li u redu, jer je stao nasred ceste i izašao iz kamiona. Sjeo je pokraj ceste, dali smo mu vode i čekali da se smiri. Samo je ponavljao ‘mogao sam ga ubiti, mogao sam ga ubiti’ - nastavlja naš čitatelj.</p><p>- I mi smo bili u šoku, to je takva nepromišljena vožnja... uzeti sebi ili nekom drugom život, zbog čega, brzine? Užas. Kasnije si razmišljaš, 'Ej, mogao sam biti mrtav u te dvije sekunde' - kaže čitatelj.</p><h2 dir="ltr">Video</h2>