Obavijesti

News

Komentari 11
TOTALNA ŠTETA

DRAMATIČNA SNIMKA Na A3 kod Ikee izgorio Golf: 'Vozač je uspio maknuti se s obilaznice'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
DRAMATIČNA SNIMKA Na A3 kod Ikee izgorio Golf: 'Vozač je uspio maknuti se s obilaznice'
2
Foto: Čitatelj 24sata

Prolazio sam kad sam vidio kako gori automobil, plamen je sukljao visoko, ispričao nam je jedan od čitatelja 24sata koji su u srijedu ujutro vidjeli požar automobila

Automobil marke Volkswagen Golf izgorio je u srijedu ujutro na Strojarskoj cesti u Sesvetskom Kraljevcu. Kako su nam potvrdili vatrogasci, dojavu o požaru dobili su oko 7 sati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Zapalio se automobil 00:28
Zapalio se automobil | Video: čitatelj/24sata

- Prolazio sam kad sam vidio kako gori automobil, plamen je sukljao visoko, ispričao nam je jedan od čitatelja.

Vozač je prije požara uspio sići s autoceste A3 u smjeru Sesvetskog Kraljevca i naselja Iver. Radilo se o Strojarskoj cesti, u blizini kružnog toka. Vatra se brzo razbuktala i progutala auto. Vatrogasci su ga ugasili, no šteta je velika.

Informacija o ozlijeđenima nema, a promet se odvija normalno.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život
U KBC-U ZAGREB JE

Detalji užasa u školi u Zagorju: Slučajno ga ubo nožem u rebra, profesorice mu spašavale život

Danas smo imali Dane kruha, po odlasku učenika kući ispred školske dvorane se dogodio nemili događaj. Učenik je zadobio ozljedu, pružena mu je prva pomoć, pozvana je hitna i prevezeno je u bolnicu, rekla nam je ravnateljica
Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'
DRAMA U BEDEKOVČINI

Učeniku iz Zagorja liječnici se bore za život. Otac učenika koji ga je ranio: 'Bilo je slučajno'

Mi roditelji dobili smo informaciju da su se naguravali i da mu je nož izletio iz vrećice - rekao je otac učenika koji je ranio kolegu
VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone
STRAŠNO

VIDEO Pa ovo je moglo nekoga ubiti! Na obilaznici s kamiona palo deblo! Stvorile se kolone

Predmet na autocesti A3 između čvora Kosnica i čvora Zagreb istok na kolniku u smjeru Lipovca. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km/h, navode s HAK-a.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025