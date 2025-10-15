DRAMATIČNA SNIMKA Na A3 kod Ikee izgorio Golf: 'Vozač je uspio maknuti se s obilaznice'

Automobil marke Volkswagen Golf izgorio je u srijedu ujutro na Strojarskoj cesti u Sesvetskom Kraljevcu. Kako su nam potvrdili vatrogasci, dojavu o požaru dobili su oko 7 sati.

- Prolazio sam kad sam vidio kako gori automobil, plamen je sukljao visoko, ispričao nam je jedan od čitatelja.

Vozač je prije požara uspio sići s autoceste A3 u smjeru Sesvetskog Kraljevca i naselja Iver. Radilo se o Strojarskoj cesti, u blizini kružnog toka. Vatra se brzo razbuktala i progutala auto. Vatrogasci su ga ugasili, no šteta je velika.

Informacija o ozlijeđenima nema, a promet se odvija normalno.