Dramatične snimke prije pada Vukovara: Dedaković je tražio pomoć, Tuđmana ne žele buditi

Donosimo transkripte telefonskih razgovora između prvog zapovjednika Vukovara Mile Dedakovića Jastreba te visokih državnih dužnosnika.

<p>U razgovorima koji su snimani nekoliko dana prije pada Vukovara Mile Dedaković očajnički traži pomoć predsjednika Tuđmana, ali nailazi na nerazumijevanje, ignoriranje i ravnodušnost državnog vrha te osoblja na Pantovčaku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Objetnica pada Vukovara</strong></p><p>Slijedi poduži razgovor Jastreba s Robertom Travašem, tadašnjim pomoćnikom predstojnika Tuđmanova ureda Hrvoja Šarinića.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Halo?</p><p><strong>Operater</strong>: Da, gospon Dedaković, imate vezu s kabinetom.</p><p><strong>Robert Travaš</strong>: Halo, dobra večer, izvolite.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Dopukovnik Dedaković.</p><p><strong>Robert Travaš</strong>: Izvolite, dopukovniče.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Je li predsjednik tu?</p><p><strong>Travaš</strong>: Predsjednik je otišao prije jedno sat vremena.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Nije tu, znači?</p><p><strong>Travaš</strong>: Ne, nije tu. Što vam treba, recite mi.</p><p><strong>Jastreb</strong>: A je l’ mogu ja njega dobiti il ne mogu?</p><p><strong>Travaš</strong>: Možete ako kažete o čemu se radi i da ga onda budimo.</p><p><strong>Jastreb</strong>: A tko je to?</p><p><strong>Travaš</strong>: Pomoćnik gospodina Šarinića, Robert Travaš, izvolite.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Gospodine Roberte...</p><p><strong>Travaš</strong>: Izvolite...</p><p><strong>Jastreb</strong>: Radi se o Vukovaru.</p><p><strong>Travaš</strong>: Dobro.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Vukovar je u situaciji, ja mislim da zna to gospodin predsjednik...</p><p><strong>Travaš</strong>: Recite.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Vukovar je u situaciji da može svaki čas da padne.</p><p><strong>Travaš</strong>: Recite da li želite da ga budim i što da mu kažem?</p><p><strong>Jastreb</strong>: A, stožer, odnosno, ne znam, vrhovništvo, tko li je, nisu učinili to da on ne padne, znate. Sad sam dobio informaciju da gospodin Tus šalje sredstva, ljude i tako dalje, što ne odgovara istini.</p><p><strong>Travaš</strong>: Da, predsjednik je danas dobio jedno izvješće i zatražio podosta u vezi toga. Ja to izvješće nisam vidio, ali predsjednik ga je dobio.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Ne znam zbog čega televizija stalno objavljuje da se ovdje šalju trupe za proboj, međutim ni to nije točno. Ne dolazi ništa u tom kontekstu u kome se piše.</p><p><strong>Travaš</strong>: Koliko ja znam, 400 ljudi je bilo upućeno.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Molim?</p><p><strong>Travaš</strong>: Koliko smo mi čuli, 400 ljudi...</p><p><strong>Jastreb</strong>: Ma, gospodine dragi – to nije ni jedan bataljun!</p><p><strong>Travaš</strong>: Da… Recite mi što bi trebalo? Da ga budim i što da mu kažem?</p><p><strong>Jastreb</strong>: Pa znate što da mu kažete, da je u pitanju da li će Vukovar pasti i li neće…</p><p><strong>Travaš</strong>: Dobro.</p><p><strong>Jastreb</strong>: …I da bih htio da čujem što on misli o tome.</p><p><strong>Travaš</strong>: Dobro. Hoćete da vas spoji Centar? Ja ne znam kako da vas sad spojimo s njim.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Pa ne znam, možete li me vi spojiti s njim?</p><p><strong>Travaš</strong>: Samo malo da pitam Centar. Ne znam je li nas slušaju ovi iz Centra, pa neka se uključe ako slušaju. Vjerojatno slušaju. Halo? Centar može s vama uspostaviti vezu, jel’?</p><p><strong>Jastreb</strong>: Ne može, ovog momenta nemamo ni mi vezu.</p><p><strong>Travaš</strong>: Nemate ni vi vezu.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Da</p><p><strong>Travaš</strong>: A ja vas ne mogu spojiti, jedino vas nazvati doma i onda srediti Centar da vas spoji s njim.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Čujte…</p><p><strong>Travaš</strong>: Da?</p><p><strong>Jastreb</strong>: Sekretarica je budna, jel’?</p><p><strong>Travaš</strong>: Koja sekretarica, njegova?</p><p><strong>Jastreb</strong>: Tajnica.</p><p><strong>Travaš</strong>: Tajnica? U Uredu?</p><p><strong>Jastreb</strong>: Evo ovako, neka ona mene nazove.</p><p><strong>Travaš</strong>: Ja ću sad prenijeti vašu poruku.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Da, ja čekam.</p><p><strong>Travaš</strong>: Dobro.</p><p>...</p><p><strong>Ženski glas</strong>: Što je s tim pozivom za predsjednika?</p><p><strong>Travaš</strong>: Taj je poziv upućen na ministra Šuška. Rečeno je da se ministar Šušak mora odmah javiti Jastrebu.</p><p><strong>Ženski glas</strong>: Ne, nije se javio, izvolite. Recite mi vaše cijenjeno ime.</p><p><strong>Travaš</strong>: Robert Travaš.</p><p><strong>Ženski glas</strong>: Znate što, mi nemamo vremena za čekanje. Izvolite, uredite da se odmah pozove.</p><p><strong>Travaš</strong>: Draga gospođo, ministar je…</p><p><strong>Ženski glas govori Jastrebu</strong>: Hoćete li vi razgovarati s ovim gospodinom Robertom?</p><p><strong>Travaš</strong>: Jeste li vi na ovom broju koji mi je dao gospodin Dedaković?</p><p><strong>Ženski glas</strong>: Da.</p><p><strong>Travaš</strong>: Ja ću vas nazvati za minutu, samo da nađem broj.</p><p><strong>Ženski glas: </strong>Čekajte samo, gospodine Travaš, recite koja je vaša funkcija…</p><p><strong>Travaš: </strong>Pomoćnik predstojnika Ureda.</p><p><strong>Ženski glas:</strong> Recite mi, možete li mi vi dati ovaj broj koji ste rekli, od Mijatovića?</p><p><strong>Travaš</strong>: Ja ću ga potražiti, pa ću vas nazvati, ako vi ne možete čekati.</p><p><strong>Ženski glas:</strong> Čujte, kako sad ne možete naći broj?</p><p><strong>Travaš</strong>: Pa, draga gospođo, ja nisam ovdje tajnica, znate. Ja sam ovdje dežuran i upravo gledam po njihovim knjigama… Mijatović, evo ga…</p><p><strong>Ženski glas</strong>: Samo jedan trenutak da vam naš zapovjednik postavi jedno pitanje u vezi razgovora s predsjednikom.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Halo.</p><p><strong>Travaš</strong>: Izvolite?</p><p><strong>Jastreb</strong>: Gospodine?</p><p><strong>Travaš</strong>: Slušam.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Znači predsjednik neće da razgovara sa mnom?</p><p><strong>Travaš</strong>: Upućen je poziv na ministra Šuška, naređeno mu je da odmah stupi u kontakt s vama.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Ja sam bio jasan. Pitam da li gospodin predsjednik ne želi sa mnom razgovarati...</p><p><strong>Travaš</strong>: To morate njega pitati. To vam ja ne mogu odgovoriti.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Ali zašto je upućen na Šuška kad sam ja tražio predsjednika?</p><p><strong>Travaš</strong>: Zato vjerojatno što je on ministar obrane i zato što to on radi.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Gospodine, tko je to vama rekao da sa Šušak meni javi?</p><p><strong>Travaš</strong>: Rekao je gospodin Hrvoje Šarinić, predstojnik Ureda.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Znači on je odlučio da predsjednik ne treba sa mnom razgovarati?</p><p><strong>Travaš</strong>: On je rekao da je razgovarao s predsjednikom i da je tako odlučio.</p><p><strong>Jastreb</strong>: Hvala vam lijepo.</p><p><strong>Travaš</strong>: Hvala vama.</p>