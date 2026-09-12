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BORBA SE NASTAVLJA

Dramatične snimke s Brača: Vatrogasci se i dalje bore s buktinjom, vatra je blizu kuća

Piše Ivan Štengl, Iva Tomas,
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Dramatične snimke s Brača: Vatrogasci se i dalje bore s buktinjom, vatra je blizu kuća
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Foto: Čitatelj 24sata
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Dodatne snage nalaze se u pripravnosti na Vučevici. Riječ je o 44 vatrogasca sa 16 vozila iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatrogasci se na terenu bore s buktinjom. Kako nam javlja čitatelj, vatra je u blizini ceste i kuća. Veliki požar izbio je u četvrtak navečer Ložišća i Bobovišća. Prema posljednjim procjenama opožareno je oko 1500 hektara trave, niskog raslinja, makije i šume. U subotu poslijepodne Ivan Kovačević, županijski vatrogasni zapovjednik Splitsko-dalmatinske županije rekao je za 24sata da je stanje bolje, i da je na terenu 180 vatrogasca i oko 50 vozila

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Požar na Braču VIDEO
Požar na Braču | Video: 24sata

Na intervenciji trenutačno sudjeluje 176 vatrogasaca s 53 vatrogasna vozila, izvijestila je Hrvatska vatrogasna zajednica poslijepodne u subotu. U gašenju, uz snage Splitsko-dalmatinske županije, sudjeluju i pripadnici interventnih vatrogasnih postrojbi iz Splita, Dubrovnika i Šibenika te vatrogasci iz Šibensko-kninske i Zadarske županije.

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Foto: HVZ
Foto: Čitatelj 24sata

Dodatne snage nalaze se u pripravnosti na Vučevici. Riječ je o 44 vatrogasca sa 16 vozila iz Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, koji će se prema potrebi uključivati u intervenciju.

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