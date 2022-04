Dramatični apeli iz Mariupolja: 'Uvjeti su nepodnošljivi, prijeti opasnost od zaraze zbog leševa'

Mariupolj je u opasnosti od zaraze zbog leševa ljudi koji ostaju ležati na ulicama grada. 100.000 građana u smrtnoj je opasnosti ne samo zbog granatiranja, već i zbog nepodnošljivih životnih uvjeta i nehigijenskih uvjeta, upozorio je na teške uvjete gradonačelnik Vadim Bojčenko.

Gradske vlasti upozorile su da je u gradu oko 20 stupnjeva i da bi u gradu mogle izbiti snažne i smrtonosne epidemije - zbog nedostatka centralizirane vodoopskrbe i sanitacije, raspadanja tisuća leševa pod ruševinama, katastrofalne nestašice pitke vode i hrane.

- Okupatori nisu u mogućnosti da postojeće stanovništvo opskrbe hranom, vodom i lijekovima. Ili jednostavno nisu zainteresirani za to. Blokiraju sve pokušaje evakuacije. A bez toga će ljudi umrijeti. Uostalom, sada u razrušenom Mariupolju srednjovjekovni uvjeti života. Potrebna je hitna i potpuna evakuacija - rekao je Bojčenko.

Također je postalo poznato da su kao rezultat noćnog granatiranja u noći 28. travnja okupatori nanijeli oko 50 zračnih udara na Mariupolj i bacili veliki broj fosfornih bombi. Pukovnija Azov pozvala je vlasti da poduzmu odlučne mjere za deblokadu grada ili evakuaciju stanovnika i branitelja.

Osim toga, srušio se i dio zgrade Azovstal, u kojoj se nalaze civili i ukrajinski vojnici, a operacijska dvorana je razrušena. Više od 500 ranjenih i liječnika se nalaze ispod ruševina.

- Granatiranje je bilo usmjereno na bolnicu. Ranjenici su jednostavno bili u razrušenom skloništu i nisu mogli ništa učiniti u vezi s požarom koji je izbio uslijed granatiranja. Pod ruševinama je pokopan najmanje jedan ranjenik. Borci su zadobili nove teške ozljede.

Ne znamo kako u takvim uvjetima zaštititi one koji su branili Ukrajinu od početka rata i pune ofenzive okupatora i one koji više ne mogu držati oružje u rukama. Pozivamo cijeli svijet da obrati pozornost na flagrantno kršenje Ženevske konvencije i pomogne nam spasiti one koji su spasili cijelu Ukrajinu, rekao je ukrajinskim novinarima šef press službe pukovnije Azov.

