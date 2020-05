Dramatični video: Cijeli svijet gledao kako odvode novinara

Na ulicama američkih gradova treći dan za redom traju prosvjedi zbog smrti Georgea Floyda (46). Njega je naime, prije nekoliko dana usmrtio policajac kada mu je koljenom prikliještio grlo.

Situacija je dramatična. Građani su nezadovoljni te svoj bijes iskaljuju paležom, razbijanjem i pljačkama. Najgore je u Minneapolisu, odakle dolazi Floyd.

Divljanje huligana i prosvjednika trajalo je cijelu noć dok je policija tek pred jutro izašla na ulice u većem broju.

Pokušali su uspostaviti red na ulicama, a tijekom njihove akcije uhićena je i CNN-ova novinarska ekipa.

Reporter CNN-a imao je javljanje uživo kada su mu prišli specijalci i uhitili ga. Novinar se predstavio i rekao da će se pomaknuti na mjesto gdje im neće smetati no, policajci nisu obraćali pozornost na to. Reporteru i ekipi stavili su lisice i odveli ih.

Ubrzo nakon toga, javio se CNN na svom Twitter profilu i poručio da se radi o kršenju prvog amandmana američkog ustava pozvavši vlasti da oslobode novinara.

A CNN reporter & his production team were arrested this morning in Minneapolis for doing their jobs, despite identifying themselves - a clear violation of their First Amendment rights. The authorities in Minnesota, incl. the Governor, must release the 3 CNN employees immediately.