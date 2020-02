Drastična promjena vremena: Kiša, gromovi, moguć i snijeg...

Južini i iznadprosječnoj toplini je kraj, barem nakratko. Nad Hrvatsku i okolicu doći će osjetno hladniji i vlažniji zrak pa će se vrijeme stubokom promijeniti. Naglo, ponegdje i žestoko i bučno, ali uglavnom kratkotrajno, javlja HRT.

Oborina će biti raznolikih - većinom kiše, mjestimice i u obliku pljuskova praćenih munjama i gromovima, a većinom u gorju padat će i snijeg. Valja spomenuti kako je mjestimice moguća i tuča - relativno rijetka pojava u ovo doba godine, ali ne i neobična ako se zna da je temperatura zraka prošlih dana u mnogim krajevima bila rekordno visoka, primjerenija travnju nego kraju siječnja i početku veljače.

No, češće i mnogima veće nevolje stvarat će vjetar - umjeren i jak, gdjegod i na kopnu s olujnim udarima - u početku još jugozapadni i jugo, zatim sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu i često jaka i olujna bura.



Mirnije i ponovno stabilnije vrijeme imat ćemo od četvrtka. A ponovno i jutarnje temperaturne "minuse".

Kruoslav Mikec: "U istočnoj Hrvatskoj u utorak sredinom dana i poslijepodne treba računati na kišu, a mjestimice može biti i grmljavine pa i tuče. Jutarnja će temperatura biti između 7 i 10 °C, a najviša dnevna od 14 do 18 °C. U drugome dijelu dana, kada će jugozapadni vjetar okrenuti na sjeverozapadni i sjeverni, slijedi zahladnjenje.



Okretanje vjetra predviđa se i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također u razdoblju između 10 i 14 sati biti kiše te mjestimičnih pljuskova, lokalno moguće uz tuču. Temperatura će od jutarnjih 6 do 10 °C, prijepodne porasti do vrijednosti između 11 i 16 °C, a poslijepodne će biti hladnije.



U gorju će nakon jugozapadnjaka popodne zapuhati sjeveroistočni i sjeverni vjetar s kojima će stići hladniji zrak pa će kiša prijeći u susnježicu i snijeg u predjelima iznad 600 metara. Sredinom dana mogući su i pljuskovi s grmljavinom, ne samo u gorju, nego i na sjevernom Jadranu, gdje će nakon juga i jugozapadnjaka vjetar okrenuti na sjeverozapadni, navečer pak na buru, koja će jačati.



Malo će kiše ili poneki pljusak pasti i u Dalmaciji, rijetko uz grmljavinu. U prvom dijelu dana puhat će jugo, potom jugozapadni i zapadni vjetar, pa sjeverozapadni, a prema kraju dana bura. More najprije malo valovito, zatim umjereno valovito pa i valovito. Temperatura će danju porasti do vrijednosti između 13 i 18 °C.



Podjednaka će temperatura biti i na krajnjem jugu Hrvatske, gdje će uz dosta oblaka mjestimice biti kiše, pa i u obliku pljuska, posebno poslijepodne i navečer, kada će puhati sjeverozapadnjak i bura. Prije toda će biti juga, mjestimice i jakog."

Tema: Hrvatska