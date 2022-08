Dražen Slavica: Da smo na Kornatima imali kanader, do tragedije vjerojatno ne bi došlo

Bivši šibenski vatrogasni zapovjednik Dražen Slavica koji se oslobođen krivnje za kornatsku tragediju je u srijedu za RTL Danas komentirao tešku požarnu sezonu u Dalmaciji i koliki je rizik to što svi kanaderi nisu u funkciji.

- Situacija je vrlo složena, rizik je popriličan, ali moramo znati da kanaderima upravlja drugi sustav, nije vatrogasni, dva su različita sustava. MORH nama u složenim situacijama daje suport zračnim snagama. Mi bi trebali raditi da svoj sustav podignemo na razinu da bude optimalniji i da sigurnost gasitelja postavimo na jenu razinu jer posao je rizičan i opasan - rekao je Slavica.

Na pitanje, boji li se da bi se mogla ponoviti kornatska tragedija, rekao je:

- Vatrogasni poziv je vrlo opasan, prije dva dana imali smo smrtni slučaj i u Dubrovniku. Svaka intervencija nosi rizik, na požarima otvorenog prostora, kad imate suport zračnih snaga, sigurnost je veća ali to ne znači da se nešto ne može desiti i otići po zlu.

Na pitanje koliko je bilo kanadera u vrijeme kornatske tragedije, Slavica kaže:

- Tada smo imali četiri kanadera u Hrvatskoj, ali na dan tragedije bio je samo jedan ispravan, jedan je bio na ispomoći u Grčkoj. Da smo imali sva četiri, postoji velika vjerojatnost da do nje nikad ne bi došlo…. Ali teško je to - kanader je bio u Dubrovniku, a kolega je smrtno stradao. Sigurno da sustav uvijek računa na takvu mogućnost, ali kroz edukaciju i pripremu prije sezone radi se da to razinu maksimalno smanje.

