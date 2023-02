Drele i Miletić, Man in Black... 112 država potpisalo ugovor o svemiru. Ali oni su našli rupe...

Elon Musk osvaja Mars, Crnogorci spremaju svemirski program – lansirat će satelit Luča - ali i mi konja za trku imamo. U raspravi o potvrđivanju ugovora koji uređuje istraživanje svemira (a do sada ga je potpisalo 112 država) naši zastupnici uočili su zjapeću rupu, doduše ne crnu nego, za hrvatske prilike mnogo poznatiju - rupu u zakonu.

Ugovor, naime, ne predviđa mogućnost pojave izvanzemaljaca!

"Ugovor je dosta jednostran. Ne sadrži odredbe vezane uz vlasničko pravo nad svemirom i svemirskim tijelima, nema ništa o tome kako ćemo postupati u slučaju posjeta izvanzemaljske civilizacije", kazao je Davor Dretar Drele iz Domovinskog pokreta.

U raspravu se uključio i mostovac Marin Miletić, s prijedlogom da se u tekstu odluke prema kojoj "svemir pripada čitavom čovječanstvu" predvidi i neka alineja u kojoj će se anticipirati mogućnost pojave druge civilizacije.

"To je ispravno jedino ako smo sami u svemiru. A znamo da je svemir ogroman, i ne znači da u nekoj drugoj galaksiji nema ničega", kazao je Miletić.

Ugovorom je svemir opisan kao slobodan prostor koji pripada svima. To podsjeća na "društvenu imovinu" u socijalizmu, koja je pripadala svima, ne pripadajući nikome, sve dok se nisu našli pametni tajkuni koji su brzo postali "titular vlasništva". Svemir i nebeska tijela otvoreni su, zasad, "za istraživanje i korištenje od strane svih država, bez ikakve diskriminacije, na temelju jednakosti, sa slobodnim pristupom svim regijama nebeskih tijela".

Još nije jasno hoće li vladajuća stranka zahtijevati aneks ugovora koji bi predviđao pravni tretman izvanzemaljaca. Nije poznato ni bi li oni poštovali naše zakone i ugovore, ili bi bio pokrenut svemirski rat. Mnogo je tu neodgovorenih pitanja, ali iz hrvatskog se kuta ipak malo važnijim čini pitanje zašto u ovoj zemlji ne poštujemo ni one zakone koje smo sami izglasali, i koji vrijede za pripadnike naše civilizacije (članovi jedne stranke su izuzeti). Sve to podsjeća na antičku priču o mudracu Talesu, koji je stalno motrio nebeska tijela pa upao u rupu na cesti koju nije primijetio. To je izazvalo podsmijeh susjeda, jalnuških diletanata, koji su mrzili slavnog filozofa, pa mu je jedan od njih dobacio: "E, moj Talese, istražuješ svemir, a ne vidiš što ti je pred nosom…".

Tako bismo nekako i mi mogli reći našoj oporbi. Pronicljivo se bave svemirom, dok nas “mali zeleni” iz vladajuće ekipe pljačkaju pred nosom.

