Grad Drniš zavijen je u crno nakon tragedije u kojoj je ubijen 19-godišnji Luka. Njega je tijekom dostave pizze na terasi obiteljske kuće ubio Kristijan Aleksić (50).
Pokopali ubijenog mladića (19): Aleksić priznao krivnju, nije se kajao. U Drnišu danas prosvjed
U Drnišu je u utorak proglašen Dan žalosti, a za srijedu je najvljeno mirno okupljanje i prosvjed.
Kako neslužbeno doznajemo, Kristijan Aleksić, osumnjičeni za ubojstvo 19-godišnjeg Luke, u svom iskazu priznao je krivnju te nije izrazio kajanje. Također, sudac istrage mu je odredio istražni zatvor.
Kristijan Aleksić, koji je ispitan zbog sumnje u ubojstvo 19-godišnjeg Luke u Drnišu, bio je tema razgovora u središnjem Dnevniku HRT-a, gdje je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić govorio o mogućim propustima sustava, istražnom zatvoru i dugotrajnosti kaznenih postupaka. Pitanje koje se nameće nakon tragedije jest je li se smrt mladića mogla spriječiti i tko je eventualno zakazao. Turudić je otkrio kako se Aleksić tijekom višesatnog ispitivanja aktivno branio i iznosio svoju verziju događaja.