Drogirao ženu da je drugi siluju. Francuski monstrum priznao: 'Ja sam silovatelj kao i svi ostali'

Jedan od najstrašnijih slučajeva silovanja dobio je svoj sudski epilog. Dominique Pelicot (71) priznao je na sudu da je čitavo desetljeće drogirao svoju suprugu i potom zvao nepoznate muškarce koje je upoznao na internetskim forumima da ju siluju, javlja BBC. Ništa od ovoga se ne bi znalo da žrtva nije odlučila odbaciti svoje pravo na anonimno suđenje, jer je htjela da javnost vidi lica i zna imena 50 od 72 muškaraca koji su ju silovali. Njih 22 su se nagodila s tužiteljstvom pa nisu obuhvaćeni ovim suđenjem.

- Ja sam silovatelj kao i svi ostali u ovoj prostoriji. Svi su znali što rade, ne mogu tvrditi da nisu. Ona ovo nije zaslužila, bio sam jako sretan s njom - rekao je Pelicot.

Žrtva, Gisele Pelicot, je dobila priliku da odgovori na svjedočenje svog, sad bivšeg, supruga.

- Jako mi je teško ovo slušati. 50 godina sam živjela s muškarcem za kojeg nikad ne bih mogla ni zamisliti da je sposoban za ovo. Vjerovala sam mu potpuno - rekla je.

Svi muškarci su stari od 21 d 68 godina, a Pelicot je svojoj supruzi sedative drobio u hranu. Francuska policija uspjela je razotkriti gnjusne zločine nakon što je pregledala Pelicotove elektroničke uređaje u kojima je pronašla više od 2000 fotografija i videa seksualnih napada drugih muškaraca na njegovu ženu. Policija ju je 2020., nakon što je primijetila da ima rupe u sjećanju, nakon istrage informirala da ju je suprug više od deset godina drogirao kako bi je drugi muškarci silovali dok je on sve snimao. Većina navodnih silovanja dogodila se u kući Pelicotovih u Mazanu, selu od 6000 ljudi u Provansi. Njihova kći Caroline Darian (45) rekla je da joj se život "doslovno okrenuo naglavačke" kada je čula za navodno zlostavljanje. Na njegovom računalu pronađene su i njezine gole fotomontaže. Na sudu je prošli tjedan rekla da je njezin otac "vjerojatno jedan od najgorih seksualnih kriminalaca u posljednjih 20 godina". Na sudu su trebala svjedočiti i njena braća, koja su jednako šokirana zločinom.

Pelicot je rekao istražiteljima da je za stale muškarce imao pravila: nisu smjeli govoriti, morali su se skinuti u kuhinji prije ulaska u sobu, nisu smjeli nositi parfem niti pušiti prije zločina. Sve kako Gisele ne bi ujutro posumnjala da nešto nije u redu. Policija je otkrila ovaj gnjusan zločin nakon što je Pelicot uhvaćen u trgovini kako pokušava fotografirati žene ispod suknji. Zbog novog zakona u Francuskoj, policija je imala pravo pregledati svu Pelicotovu elektroniku nakon što je uhvaćen pa su pronašli datoteku naziva 'Silovanje'. Francuski Paris Match je objavio snimku uhićenja.

Imena optuženih još nisu službeno objavljena, ali kruže internetom.

- To su vatrogasci, studenti, novinari, vozači kamiona, zatvorski čuvari, penzioneri, općinski vijećnici, naši prijatelji, ljubavnici, očevi, braća. To je stvarnost kju je teško prihvatiti - napisala je novinarka Hélène Devynck.

Neki su već bili optuženi za obiteljsko nasilje, a neki su bili i osuđeni za silovanje prije ovog slučaja. Njih 18 suđenje čeka u zatvoru, a jedan je u bijegu. Ako budu proglašeni krivima, svaki bi mogao dobiti i do 20 godina u zatvoru. Suđenje će trajati vjerojatno do prosinca, a Pelicot je svjedočio tek u utorak jer mu je bilo loše.

Većina muškaraca se brani time da su vjerovali da ne trebaju pristanak žrtve, nego da je dovoljno da njen muž dozvoli.

- Činjenica da je toliko muškaraca bila voljna sudjelovati u ovakvom zlodjelu, i da njihova dob varira od 20 do 70, govori da je uvriježeno vjerovanje da ako suprug da pristanak da se tijelo njegove žene koristi, onda ju mogu silovati i to u njihovim glavama nije silovanje. U ovoj ideologiji, ženino tijelo, autonomija i sposobnost odlučivanja, na kraju i njena ljudskost, su samo objekt zadovoljstva za muškarce. To je zastrašujuće. Ovo je poziv za buđenje - rekla je Ummni Khan, profesorica prava iz Ottawe.

Dio optuženih tvrdi da su mislili da žrtva na to pristaje jer im je tako rekao sam Pelicot. Njihovi branitelji su najavili žalbe.

- Osobne informacije optuženih, njihovi identiteti, imena i prezimena, zaposlenja i nekad čak i njihove fotografije iz sudnice se dijele po društvenim mrežama, što je kršenje osnovnih prava - izjavila je odvjetnica Isabelle Crepin-Dehaene i dodala da se nekim osumnjičenicima pokušalo provaliti u kuće, a članove njihovih obitelji se izvrijeđalo.

