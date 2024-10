UŽIVO Ruge u Saboru: Slike koje vidim u Ukrajini podsjećaju me na Hrvatsku 1991. godine

17:30

Ruge o dronu i "proruskim interesima"

Miro Bulj je pitao koje zemlje saveznice nisu pristale ići u NSATU, što je s dronom koji je pao u Zagrebu, u kojima zemljama je pred parlamentarnim zastupnicima ovako govorio i jesu li protivnici NSATU-a ruski igrači. Ujedno, naglasio je da se ne mogu uspoređivati Ukrajina i Domovinski rat. "Podaci o tome koje zemlje sudjeluju su javno dostupni, svaka zemlja je to za sebe objavila, a sve informacije o padu drona ima Vlada RH, ja pojedinosti ne znam. Također, ovo nije ratna misija pa NATO ili bilo koja članica neće biti legitimna meta ruskih napada. Bio sam u SAD-u, Ukrajini, Nizozemskoj i Portugalu, a išao bih i drugdje ako bi me zvali. Etikete ne želim stavljati na nacije koje ne sudjeluju, to nije moj posao", odgovorio je Bulju.