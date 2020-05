Drugi tjedan u lipnju u trgovini će biti otkaza zbog nedjelje

Višetjedna karantena domaće ekonomije istaknula je potrebitost reforma za spas hrvatskog gospodarstva i stvaranja novih vrijednosti. Trenutno se svi pitaju koliko dugo možemo izdržati bez reforma i hoće li nas snaći grčki scenarij.

U trećem u nizu panela na temu Reforme odmah: kako spasiti Hrvatsku? koje organiziraju 24sata gostovali su Andrej Grubišić (vlasnik tvrtke Grubišić & Partneri i profesor na Zagrebačkoj školi ekonomije i menadžmenta na dodiplomskom i MBA studiju ), Hrvoje Zgombić (vlasnik tvrtke Zgombić d.o.o.), Denis Čupić (predsjednik HUP Udruge Developera i i ujedno i jedan od njenih osnivača) i Željko Ivančević (lobist i konzultant u Bruxellesu) uz moderaciju direktora 24sata, Borisa Trupčevića.

B. Trupčević:

U prošloj krizi 2009./2015. nam je BDP pao sedam posto. Koliko je razmjer sadašnje krize?

A. Grubišić:

U prošloj krizi BDP je pao sedam posto samo u 2009., a kumulativno 13 posto. Sjećam se i da su 2008. tadašnji ministri financija i gospodarstva govorili da će ekonomija rasti dva-tri posto, a jedan mladi analitičar tada je rekao kako misli da će rast biti pet posto. Ljudi na vlasti po difoltu šire optimističnije vijesti. Do 2015. ostali smo i bez 250.000 radno sposobnih ljudi. Dio koji su dobili otkaze u privatnom sektoru napustio je Hrvatsku Sada imamo oko 300.000 ljudi manje, a ekonomija se realno u 2019. vratila na nivo iz 2008. godine. U međuvremeno imamo više umirovljenika, manje stanovnika, gotovo jednak javni sektor te neprekinuti rast nominalnih rashoda država. Mislim da je 2009. bila jedina godina gdje su nominalni prihodi i rashodi proračuna padali u odnosu na prethodnu godinu, a u 30 godina naše samostalnosti teško je naći istu stvar. Ne bih rekao da smo u boljoj poziciji nego 2008. godine, kako to neki govore. Zadnje dvije-tri godine BDP je rastao dobrim dijelom zbog projekata financiranih iz EU fondova. Strašno su nam porasle i doznake iseljenih ljudi - gotovo pet posto BDP-a je iznos stranih doznaka i tu smo među prvima u Europi. Tu je bio i strahovit rast nenamjenskih kredita jer je centralna banka natiskala novac pa je sustav bio preplavljen novcem i banke su tražile načine kako da ga troše. Smanjili smo državnu potrošnju u BDP-u na 45 posto ali ona je među najvišima među bivšim socijalističkim zemljama i to je naša najslabija karika zbog koje više Hrvatska nije ispred svih tih zemlja. Sada je Hrvatska ostala na dnu EU u društvu Bugarske, a po realnoj kupovnoj moći i Rumunji su nas pretekli. Imajući sve to u vidu, te ako nam turizam bude na 50 posto, BDP će pasti između 12 i 15 posto. Pitanje je što će biti iduće godine. Ako dođe do drugog vala pandemije, sigurno nećemo imati oporavak od 6-7 posto o kojem se govori. Čini mi se da su neke gospodarske mjere bile pretjerane. To nije kritika, nego možda pouke koje izvlačim. Skoro sam uvjeren da siromašne zemlje kao Hrvatske ne može si priuštiti drugi shutdown, pa ni djelomični lockdown.

B. Trupčević:

Što je Vlada trebala napraviti drugačije?

A. Grubišić:

Država bi nas trebala tretirati jednako. Nitko ne bi trebao imati povlašteni porezni status, niti bi u ekonomiji trebalo biti industrija ili sektor koji dobiva direktne poticaje ili subvencije. Jer nema ni jedne kune državne potrošnje koja ne ide na nečiji trošak, ne daje to država, nego to daju poduzetnici, građani koji su već platili ili će platiti porez. Mjere su bile diskriminacijske. Moj prijedlog kolegi Mariću 10. ožujka bio je da se napravi tax break svima da su rekli svima u gospodarstva za veljaču, Da porez bude nula, bez obzira čime se netko bavi. Moj izračun je bio da bi ostalo 12 mlrd.. kuna keša gospodarstvu. Da je tu istu mjeru proveo i za prvih 15 dana ožujka, to bi bilo dodatnih barem 5 mlrd.. kuna. Zajedno, govorimo o 15-17 mlrd. kuna koje građani ne bi trebali uplatiti po osnovi poreza. E, to je jednaki tretman svih. Drugo, te bi novce poduzetnici iskoristili na način koji je njima potreban, a ne na način koji je propisao državni birokrat, makar se zvao ministar. Pa onda bi on koristio novac što je njemu bitno, nekome je to platiti porez, platiti dobavljača, isplatit plaće, nešto treće...

Predlagao sam i drugu mjeru – sveobuhvatni povrat poreza. Da se na račune građana na ime povrata porezna doznači 3250 kuna, puta dva ili tri mjeseca. Ako je tri mjeseca, to je 10 mlrd.. kuna. Time bi država mogla reći: “Ostali smo unutar fiskalne politike, nismo birali pobjednike ili tko nam je draži. A vi s tim novcima napravite što je potrebno”. Što je država napravila? Uzela je novac kroz poreze i rekla da će ga dijeliti po kriteriju koji je propisala. A to znači da neće novac dobit svi, da to neće možda biti pošteno i zapravo birate pobjednike. Problematično je što je pomoć išla samo za plaće, kao da je to jedino što poduzetnik mora platiti. Drugo je problematično što je postavljen kriteriji ako biznis nekim granama padne 50 posto, onda ide otpis poreza. Ali neće svima toliko pasti u prvom mjesecu, nekom tek sad kreću problemu. Za većinu biznisa kojima će posao pasti 50 posto ionako će bankrotirati pa mu oprost poreza neće apsolutno ništa značiti. Svi koji će preživjeti će pasti do 50 posto i za većinu nema otpisa, nego odgodite.

Treće je što ne drži vodu teza da je Hrvatska bila među najizdašnijima u svijetu. Država će isplatiti do 10 mlrd.. kuna pomoći na ime plaća. Mjere koje sam predložio su teške 25 mlrd.. kuna koje bi ostavili u gospodarstvu ili bi vratili kroz sveobuhvatni povrat poreza što je tri puta više od onoga o čemu govore u državi. Nedostatak Vladinih mjera vidjet ćemo kad one stanu.

Foto: Davor Puklavec/Pixell Grubešić kaže da svaka kuna koja se uštedi u javnom sektoru ostaje privatnom sektoru koji puno racionalnije troši

B. Trupčević: Vlada se hvalila mjerama da su njima spriječili odljev ljudi na burzu rada što bi bio veći trošak od mjera koje su donijeli. Procjene govore i 160.000 novonezaposlenih da će biti u ostatku godine. Jesu li mjere mogle biti bolje?

D. Čupić:

Imali smo problem shut downa jer su nam velik dio gospodarstva i tržišta vezani uz redovno odvijanje gospodarskih i životnih aktivnosti. Najveći lom nastao je kod radno intenzivnih i ujedno kontaktnih dijelova gospodarstva, realno prvenstveno u trgovini koja je drugi najveći sektorski poslodavac u Hrvatskoj nakon javnog. Mjere su bile kupovanje vremena. Taj dio gospodarstva koji je najviše oštećen dobio je 45 dana da preživi, a sad smo već dva tjedna izvan toga. Te su mjere bile namijene radnicima kojima se sprečava da ljudi završe na zavodu za zapošljavanje što bi u političkom rakursu bio velik problem. Ali tek sad ulazimo u pravu ciklonu. U trgovini su dva problema. Prvo je spor oporavak kupovne moći. Recesija ide prema nama polako, plaće su smanjene, to djeluje na potrošnju. Drugo je što je na skladištima sezonska roba i ona će se prodavati s gubicima i bit će pravi efekt krajem lipnja. A onda u listopadu prema prosincu veliki dio trgovine više neće moći financirati nove sezonske robe i novo punjenje skladišta. Druga strva koja se događa je da se sve više narudžbi otkazuju ili su narudžbe manje od planiranog. Pravi vanjskotrgovački partner je Italija koja je cijela zacementirana, Njemačka usporava – dio radnika se otamo vraća u Hrvatsku. Do kraja godine sigurno imamo 160.000 novonezaposlenih, uz povratnike koji su otišli za vrijeme prošle krize. Kao država nismo napravili dovoljno da amortiziramo udarce. Tako u trgovini već tri tjedna traje, kolokvijalno, "fajt" zakupoprimaca i zakupodavaca – prvi traže da im se oproste zakupnine, drugi imaju obveze prema bankama. Država to gleda sa strane i pušta da to riješi ruka tržišta, a s druge strane govori 'mi smo pomogli poduzetnicima'. Postoji puno varijanti koje su se mogle primijeniti, a da država ne baca novac kroz prozor pa i tax brake, jednostavno rez svih obveza koje država kontrolira i to do kraja godine.

Sad imamo i situaciju da država govori da su donijeli odluku kojom se komunalne naknade mogu umanjiti. Ali 60 posto jedinica lokalne samouprave samo je odgodilo komunalne naknade, ne i ukinulo. Prognoziram da će BDP pasti oko 15 posto zbog turističke sezone koja će biti lošija, rasta nezaposlenosti, pada osobne potrošnje, posebno od rujna do prosinca kada je trgovina izdašni punitelj proračuna.

B. Trupčević:

Što možemo čuti iz Bruxellesa, Kakve su reakcije na naše mjere u usporedbi s drugim zemljama?

Ž. Ivančević:

U EU situacija je raznolika, ne postoje sveobuhvatne analize, usporedbe mjera i efekata pojedinih zemalja da bi se reklo jesu li neki bolji i pametniji. Teško je reći je li Hrvatska na dobro putu ili smo potpuno promašili. Dobro je da mnogi gledaju u krizu kao šansu da se korigiraju ključne stvari. Možda bi i Hrvatska mogla imati motiv da krene s radikalnijim promjenama osim samog gašenja vatre. Hrvatskoj stoje mnogi mehanizmi i sredstva iz EU fondova na raspolaganju. Jučer smo dobili informaciju o velikom fondu od 540 mlrd. Foto: Luka Stanzl/Pixell Čupić upozorava da će zabranom rada trgovinama nedjeljom biti veći pritisak na subote, a to nije u skladu s epidemiološkim preporukama eura. Ali kad vidim iskustvo hrvatskih pregovora i članstva u EU, odmah sam uplašen jer je Hrvatska u tim situacija reagirala loše, kasno, efekti su bili puno gori od drugih zemalja. Hrvatska administracija i politika od početka pregovora i tijekom članstva nisu se inkorporirali u sustav EU, mi smo još debela periferija EU. Šansa koju smo imali s predsjedavanjem EU nažalost se poklopila s izvanrednim okolnostima u Europi i svijetu. Mi na kraju ove godine teško možemo tražiti utočište ili spas u onome što će EU nuditi svima, pa i nama. Bojim se da nećemo biti spremni.

B. Trupčević:

Proračunska rupa bit će između 25 milijardi i 45 milijardi kuna. Je li vrijeme da se napokon smanji javni sektori?

H. Zgombić:

Drastično će pasti prihodi države, rashodi javnog sektora ostat će isti. Pitanje je tko će sve platiti ceh krize? Nama je teško pretpostaviti koliki će biti pad BDP-a. Nemojte zaboraviti da smo od 2005. naovamo BDP bildali i kroz zaduživanje. Paradoksalno, ali će potres i obnova doprinijeti da pad BDP-a bude manji. U obnovu će vjerojatno utankati više od 10 mlrd.. kuna. HUP i Glas poduzetnika traže smanjenje poreza i parafiskalnih nameta. Ja sam protiv. Problem s parafiskalnih nameta je da nemamo pojma u što se oni troše. Ako ukinemo parafiskalne namete, a zadržimo rashode javnog sektora, mora se od nekud uzeti novac. Nisam za to da se smanje poreze, mi trebamo smanjiti rashode. Kada je premijer rekao ministrima da traže uštede pa su došli do ušteda od 2,3 mlrd.. kuna. To je bio krivi pristup. On je trebao reći: “Privatni sektor past će za 20 mlrd.. kuna, izvolite mi naći toliko ušteda”. A oni su mogli za desetak dana reći: “Mi nismo našli uštede”. Zato nam treba smanjivanje javnog sektora. Ako se pogleda pružanje javnih usluga, posljednjih se 10-ak godina one nisu bitno poboljšale u kvaliteti niti je količina javnih usluga veća. A danas je proračun u odnosu na prije 10 godina nabubrio. Predlažem zapravo HUP-u i udruzi Glasa poduzetnika da naprave svoj prijedlog proračuna za iduće četiri godine. Iz proračuna vidite položaj svih zainteresiranih strana i poduzetnika, umirovljenika, prosvjetnih radnika, policije. Točno se vidi što se želi postići, Nažalost, naš proračun nije razvojni sve naše vlade su antiinvesticijski raspoložene u javnom sektoru. Ako pogledate jednu od mjera danas koja bi Vlada mogla danas je zakon o poticanju investicija. Koliko sam ja upoznat, na razini malih jedinica lokalnih samouprava mali dio novca iz EU odlazi na poduzetnike, a najveći dio na izgradnju kulturnih institucija. Ne iskorištavamo potencijal. Glavno pitanje da smanjimo javne rashode i za 30 mlrd. kuna, a ako ih ostavimo tko će vratiti dug kad se zadužimo? To će napraviti privatni sektor koji nema beskonačni kapacitet vraćanja duga. Presahnut će. Dosadašnje porezne reforme nisu imale nikakve efekte. Porezna reforma 2016./2017? Udio poreznih prihoda u proračunu je bio stabilnih 20 posto i prije porezne reforme, efekt je reforme bio nula. Deklariralo se da je porezno rasterećenje gospodarstva bilo 350 milijuna kuna, ali se dodatno opteretilo sa 650 milijuna kuna godišnje u 2018. te još s 450 milijuna kuna iduće godine. Ako nam javni sektor sudjeluje s 45 posto u potrošnji BDP-a onda vidimo vrlo velike neefikasnosti. Nama treba dramatično smanjenje rashoda javnog sektora. Foto: Boris Scitar/Vecernji list/PIXSELL Zgombić kaže da prošla porezna reforma nije imala nikakvog efekta, naprotiv, opterećenje gospodarstva bilo je veće

B. Trupčević: Gdje točno početi? Ako je prema vašem izračunu 60.000 prekobrojnih u javnom sektoru i da je prosječna plaća 8000 kuna bruto, to je 5 mlrd. kuna godišnje.

H. Zgombić:

Teško je reći ali su viškovi u javnom sektoru kod nas enormni od HEP-a do državne administracije. Nemoguće je da se provede digitalizacija i da se nakon nje zadrži isti brojni ljudi. Kad smo ušli u EU carinici više nisu bili na mađarskoj granici, postali su očiti višak, ali nitko im nije rekao da moraju ići doma. Kad smo uveli da se preko interneta mogu izvaditi matične knjige rođenih, umrlih i vjenčanih nitko na šalterima nije dobio otkaz. I sad kad smo vidjeli da se možemo digitalizirati, ali apsolutno nitko neće dobiti otkaz. Ne može se dogoditi da od 2008. do 2013. posao izgubi 250.000 ljudi, a da baš nitko iz javnog sektora ne dobije otkaz. Ali opet - nikad nisam čuo da u jednoj školi ima dva profesora biologije pa jedan radi, a drugi ne. Drugi je eventualno na pola radnog vremena. Isto je i sa zdravstvom. I zato takve službe od kojih imamo koristi nemaju veće plaće jer sa sobom šlepaju golem korpus ljudi od kojih nemamo koristi, a plaćamo ih svi mi.

Ž. Ivančević:

Mi trebamo reći vladama "molim vas, nemojte ništa raditi, nama će biti bolje". Radio sam studiju prije godinu dana vezanu za poticaje pa sam predložio ono što radi Rumunjska u kojoj 6 posto BDP-a odolazi na IT. To je golemo. Rekao sam: "Izdvojite godišnje 10 mil. eura za 100 kompjuterskih seminara tromjesečno, obrazujete 20-30.000 ljudi godišnje i sigurno bi se 2-3 posto regrutiralo u vrhunske poduzetnike i menadžere. Drugo, donijeli smo Zakon o otocima s bezbroj povjerenstva koje moraju odlučivati. Iamo 17-18 pučinskih otoka. Lastovo je imalo 2000 stanovnika nekad, sada ima 750. Zar nismo mogli napraviti eksperimentda se na pučinskim otocima ne plaća porez pa će tamo umjesto neta svi dobivati bruto plaću. uz to reći ljudima da će dobiti vaučere 5000 neoporezive potrošnje. Zar mislite da ni neki liječnici s 10.000 kuna neto plaće ne bi otišli na Vis za 20.000 kuna? Time bi regenerirali otoke. Foto: Borna Filic/PIXSELL Ivančević je predlagao ulaganje u informatičko obrazovanje u javnom sektoru koje bi iznijelo sigurno i dobre menadžere

D. Čupić:

Najporaznije je što iz programa ruralnog razvoja najviše novaca povučeno za seoske klubove i vatrogasne domove koji zjape prazni jer se radi u regijama koje su se konstantno iseljavale. Mi smo državi predlagali aglomeracije u ruralni sredinama, dijelom na otocima i gledali su nas s čuđenjem, neću imenovati ministra koji je gledao kao da mu Disneyland objašnjavamo. Nama je najveći uteg to što smo jako decentralizirana zemlja i sav splet najmanjih najrazlomljenijih jedinica samouprave kontrolira i naš zakonodavni proces. Bio član radnih skupina za pisanje zakona, a koji su bili 30 posto bolji od onog što se izglasalo. U saboru su najveći dio amandmana izdali čelnici lokalnih samouprava koji sjede kao zastupnici te od niže prema gore zaustavljaju promjene. Mi lakše pripremimo projekt s javnom rukom u Njemačkoj i Austriji i kad govorimo u Hrvatskoj koliko smo novce mogli povući samo da se ide na okrupnjavanje, nitko ne shvaća.

B. Trupčević:

Mislite li da je smanjenje javnog sektora čarobni štapić i kojim tempom treba rezati?

A. Grubišić:

Iskustva pokazuju da su većina država u svijetu, posebno najbogatije anglosaksonske, razdoblje najvećeg gospodarskog rasta imali u vremenima kad su države bile relativno male te su imale ograničenu ulogu, pogotovo u gospodarstvu. Mi imao tendenciju rasta države gotovo svugdje. Kuna koja se ne potroši u javnom sektoru, neće nestati, ostat će u potrošniji u privatnom sektoru. A kad privatni sektor reinvestira onda se ponaša racionalno jer nitko ne troši tuđe tako razborito kao vlastiti novac i zato su rezultati privatnog sektora bolji nego u javnom. Kolege iz sindikata poprilično su elokventna ekipa, a neupućeni čovjek nakon slušanja pola sata imaju tendenciju formirati stavove koji su u skladu s onime što sindikati govore. Sindikati su legitimna interesna skupina, ali istinu ili dijelove mozaika interpretiraju na način koji im dogovara. A najbolja zaštita radnih mjesta nisu sindikati, nego dobro funkcionirajuća ekonomija i visoka potražnja za radnicima. Posljednje tri-četiri godine samo najljeniji nisu radili, svi drugi su mogli raditi. Pitanje je i produktivnosti. Prema mojem izračunu 2/3 populacije je direktno ili indirektno ovisno o državi ili 2,6 milijuna ljudi koji indirektno i direktno žive od države. Kada 45 posto BDP-a pretvorite u novce dođete do 180 mlrd. kuna. Ultratemeljni dijelovi države su policija, vatrogastvo i sudstvo na koje ide 18 mlrd. kuna, to je 10 posto od sveukupne države potrošnje. Ako pogledate obiteljsku potrošnju. čak i obitelji s najnižim primanjima ima pet do deset posto nečega što su kupili a nema smisla, bacili su svoje novce. A što kad trošite tuđe? Zato nije nerazumno pretpostaviti da je deset posto od 180 mlrd. kuna oko 18 milijradi koje ultrairacionalno trošimo. Prema mojoj gruboj procjeni oko 35 mlrd. kuna ili 20-ak posto što se na državnoj razini trošilo u 2019. u najmanju ruku je predmet ultarozboljnog propitivanja. Sindikati obično spominju obrazovanje, učitelje, nastavnike, liječnike pa i mirovine. To su naši novci, a država nad tim ima monopol. Ja sam za slobodnu izbora, ne privatizaciju. U sadašnji način teško ćete unijeti racionalnost u sustav. U sustav se unosi racionalnost kad se ukine bezuvjetno dobivanje novaca. Ja se zalažem da tržište tjera sve da plate fer uslugu i da budete odgovorni.

B. Trupčević:

Kada biste birali jednu reformu koju bi proveli do kraja, koja bi bila?

Ž. Ivačević:

Jedna reforma neće polučiti promjene. Hrvatska je jako zapuštena u svim segmentima. Ali treba početi od reforme državne uprave. Sve reforme neće se dogodit na ulici, same od sebe, neće ih provesti interesna grupa. Pozitivno je da je portal 24sata postao think tank u Hrvatskoj, čak vrlo utjecajam, i ovakvo praćenje teme nisam zapazio u Hrvatskoj. Počeli ste stvarati mindset način razmišljanja, atmosferu da, usprkos pesimizmu, postoji masa nužnih interesa koji guraju prema reformama. Pitanje je tko će provesti reforme. Najuže grlo je administracija koja bi trebala provoditi reforme. Finska je, na primjer, shvatila da ministarstva ne mogu provesti reforme pa su oformili agencije u koje su regrutirali prvoklasne menadžere. Kod nas problem da su takve agencije na toliko lošem glasu da je pitanje bi li netko posegnuo za tim. Uz najhrabrije političare i premijera neće se moći provesti ako nema strukturu koja je spremna raditi na reformi.

D. Čupić:

Mi bi trebali imati sustav key performance indicatora gdje bi mjerili svrsishodnost svega na svakoj razini. U Hrvatskoj je utopija da dođemo u stvaran suživot privatnog i javnog. Poslovica koja kaže nikad nećemo nikome oprostiti uspjeh. U Hrvatskoj oduvijek imamo samo negativno kadroviranje i sve od toga kreće.

H. Zgombić:

Mi smo kadrovski posve nesposobni. Ako ste u stanju provesti jednu reformu, možete ih sve. Birao bih reformu koja se tiče pravne sigurnosti. Danas imamo potpuno neefikasno pravosuđe koje generira enormne štete. Izvještaj Svjetskog ekonomskog foruma od prije nekoliko dana svrstava nas na 126. prema indikatoru pravosuđa, lošije od Bangladeša sa šerijatskim pravom, Ukrajina, Kambodža...

A. Grubišić:

Suci nemaju konkurenciju. Kada imate sustav u kojem je toplo i ugodno, onda samo spavaš. imao sustav mršavih kojima je hladno pa su okretni. Kad imate komociju nedodirljivih, ako niste pod nikakvim utjecajem, onda imate ovakve rezultate. Volio bih liberaliziranije obrazovanja, zdravstva, privatizaciju barem onih kompanija koje su u državnom vlasništvu, a imaju konkurenciju u privatnom sektoru, reduciranje silnih subvencija koje su konstantna nepravda. Ali sve vodi istom – reduciranija prisutnost države. Umjesto deset vrhunskih pametnjakovića, možda je dobro da su dva. I ne moraju biti ultravrhunski jer su jeftiniji i manja je šteta. Ljudi pričaju o tome da je državni ešalon tu da čini dobro za ljude, ali ne razmišljaju da imaju moć i da čine loše i ne snose nikakve materijalne posljedice.

B. Trupčević: Gdje je kraj, je li Hrvatska pred grčkim scenarijem, koliko smo daleko od katastrofe?

A. Grubišić:

Neće biit katastrofa ako se to dogodi, neće nestat ljudi, nego ćemo imati niži standard nego bi realno imali. Nadam se da će se u nekom trenutku dogoditi da rješenje problema nije u aktivnijem državnoj participaciji, nego u reduciranijoj državi i potencijalno prekidanje određeni pravci.

B. Trupčević:

Kako tumačite izostanak ozbiljnih reformi?

Ž. Ivančević:

U Hrvatskoj posebno nedostaje u politici etički kodeks. Naši političari bi trebali posegnuti za tim, da se ne bi služili obmanjivanjem birača, nebrigom za svoj narod, nego da konačno preuzmu funkciju po Ustavu, da služe za dobrobit. Zvuči kao utopija, ali to hrvatskoj političkom biću danas fali i zato nema pritiska da političari preuzmu odgovornost. Drugo, političari bi trebali biti oni koji vode s idejama za promjene i za učenjem. Oni trebaju pokrenuti građane, insituticije i gospodarstvo da se mijenja prilagođava i uči. Hvarska kao članica EU nije to postala u punom smislu. U Nizozemskoj postoji Europski institut za javnu upravu. Hrvatska najmanje koristi usluge tog iskustva. Taj institut skrojio je model za vrednovanje rezultata, to se može učiniti u javnom sektoru, državnoj upravi. Mi od takvih stvari u kojima se može nešto mjeriti, ocjenjivati i davati plaće izbjegavamo. Očito političari imaju deficit odgovornosti. Ja naivno maštam o etičkom kodeksu naše politike.

B. Trupčević:

Je li utopija potpuna transparentnost javnih financija? Može li se to sprovesti u djelo na primjeru lokalnih razina Bjelovara, Svete Nedjelje i Omišlja?

H. Zgombić:

Nije utopija i lokalne samouprave pokazuju da je to moguće. Postoje rashode koji su tajni – ministarstvo obrane ili policije. Ali mogli bi imati transparentno 90-95 posto rashoda. Liječnici danas imaju 10.000-12.000 kuna plaće s 40 godina starosni su i šefovi odjela. Ti ljudi imaju 6 godina školovanja, imaju teške specijalizacije, a oda uz dežurstva imaju 10-12 tisuća kuna, a trebali bi imati 30.000 kunae. Zašto? Ne funkcionira tržište. A u privatnim klinikama imaju 40.000 kuna. Ta transparentnost je nužna. Danas je hrpa dokumenata posakrivana po internetu, ne možete ih naći. Bilo kakve promjene u dogom ruku, ja vrlo sam skeptičan da se mogu provesti Mislim da je ova država odavno prestala postojati zbog građana i postoji za sebe. Naše vlade su odavno prestale obnašati vlast da bi služile, nego da bi vladale.

B. Trupčević:

Imamo apsurd da se odlukom Stožera civilne zaštite nedjelja proglašava neradnom za jednu djelatnost, ne i sve. Posljedica bi mogla biti 20.000 izgubljenih radnih mjesta.

D. Čupić:

Cijelo vrijeme brane svjetonazorsku temu da promet u trgovini. Ne razmišljamo o široj reperkusiji. Trenutna zabrana nedjeljom povećava pritisak na subotu pa se time povećava mobilnost u subotu i petak, povećavamo rizik zaraze na te dane, a gospodarski nanosimo štetu branši koja je najpogođenija jer nije radila posljednja dva mjeseca. Ne govorimo o regulaciji rada nedjeljom, nego je to zabrana rada trgovini. Mi moramo regulirati rad kroz radno zakonodavstvo. Sad piše u zakonu da nedjelja mora biti više plaćena, ne znamo tko. Najveći zagovornici zabrana rade su oni koji imaju najmanje plaćen rad nedjeljom pa ne mogu naći radnika. Ako se privremena mjera zabrane pronese već ćemo trugog-trećeg tjedna u lipnju imati ozbiljan val smanjivanja radnika u trgovini i do 20.000 ljudi. Odgovorno kažem da će to stvoriti ogromne minuse od 20 posto. Hrvatske je na 20 minuta do Slovenije, BiH, Mađarske pa i Austrije. Kupci će se prelijevati na druga tržišta. Pogledajte Breganu-Brežice, znam da tamo već dva trgovačka lanca traže oglasne površine da oglašavaju na autocesti prema Bregani jer osjećaju da će se početi kupci njima prelijevati. Svjetonazorski fetiš na trgovinu je da je trgovina nešto negativno pa kao po vreći lupamo po trgovini koja je nakon javnog drugi najveći poslodavac.