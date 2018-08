Društvene mreže potpuno su promijenile cijeli svijet prodaje

Daniel Disney osnivač je i autor The Daily Salesa , jednog od najpopularnijih prodajnih blogova koji prati više od 175 tisuća ljudi diljem svijeta. Također je jedan od vodećih prodajnih stručnjaka i prodajni trener koji uči kako iskoristiti potencijal društvenih mreža u prodaji. Svoje znanje temelji na vlastitom iskustvu koje je stekao tijekom 15-ogodišnje karijere u različitim tvrtkama poput B&Q-a i Avona i uspjehu koji je postigao priključivši se na LinkedIn. Iako je prije nekoliko godina Disneyja bilo nemoguće pronaći na društvenim mrežama, danas je vrlo aktivan član online zajednice što pokazuje činjenica da je trenutno među 16 top prodajnih influencera na LinkedInu.

U svom govoru na ESAS-u govorit će o važnosti i prednostima tzv. social selling odnosno prodaji koja se odvija putem društvenih mreža. Disney u svom predavanju planira, osim raznih trikova, s publikom podijeliti i konkretne primjere u kojima se vidi kako social selling nudi brojne mogućnosti za prodajni uspjeh koje izostaju kod uobičajenih tehnika poput telefonske prodaje.

Osim predavanja u Hotelu Parentium, Disney će 13. listopada održati i jednodnevni Floating Masterclass koji će se sastojati od dvije duže sesije. U prvoj sesiji govorit će o prednostima LinkedIna kao rastućoj poslovnoj platformi, dok će u drugoj fokus staviti na kreiranje kvalitetnog medijskog sadržaja. Ovaj masterclass jedinstven je na našim prostorima upravo zato jer se obje sesije odvijaju na brodu koji plovi Limskim kanalom, a uz vrhunska predavanja nudi i mogućnost dodatnog networkinga i opuštanje. Broj sudionika ograničen je na 40.

Otkud Vam ideja za pokretanje The Daily Sales bloga?

Priključivši se na LinkedIn primijetio sam da tamo postoji manjak dobrog sadržaja namijenjenog prodajnim profesionalcima pa sam želio stvoriti platformu na kojoj će ga moći pronaći svaki dan. S obzirom na to da iz osobnog iskustva znam koliko je teško raditi u prodaji, imati mjesto na kojemu možete pronaći kvalitetni materijal – informativni i motivacijski - iz ovog područja od velikog je značenja. S druge strane, oduvijek sam gajio veliku strast prema pisanju i dijeljenju znanja s drugima, a The Daily Sales omogućio mi je da upravo to i radim. Krenuo sam s pisanjem profesionalnog bloga, izradom simpatičnih memova, a danas snimam i videe koji su postali čak i do 8 puta uspješniji od uobičajene telefonske prodaje.

Koja je razlika između tradicionalne prodaje i tzv. social sellinga?

Tradicionalna prodaja temelji se na starijim metodama komuniciranja poput telefona i osobne prodaje. Danas zahvaljujući internetu, instant messagingu i društvenim mrežama komuniciramo drugačije što znači da se i svijet prodaje promijenio. Do kupaca se više ne dolazi podizanjem telefona već komuniciranjem putem e-maila, dijeljenjem različitog sadržaja, čitanjem bloga ili gledanjem videa. To ne znači da je telefonska prodaja u potpunosti propala – nije, samo više ne postiže željene učinke kao prije. Ako vam se kupac ne javi telefonski probajte ga pronaći na Facebooku, LinekdInu i tamo s njim stupiti u kontakt. Uspjeh ovakvog pristupa mogao bi vas iznenaditi.

Naši profili na društvenim mrežama postali su naša autobiografija. Što možete preporučiti onima koji ih žele iskoristiti za profesionalnu komunikaciju s drugima i povećanje prodaje?

Najbolja stvar koju mogu napraviti je učiti i potom vježbati! Svakako bi bilo dobro prikupiti određeno znanje o digitalnom marketingu i društvenim mrežama, a nakon toga potrebno je pronaći potencijalne kupce i partnere te stupiti s njima u kontakt. Sljedeći korak bio bi stvaranje sadržaja koji će našoj publici biti zanimljiv – pisati blog, snimati podcast koji je postao iznimno popularan pa čak i raditi memove. To će privući nove pratitelje ali će i izraziti njihovu stručnost i kreativnost. Također je važno optimizirati vlastiti profil kako bi ga ljudi mogli lakše pronaći i stalno tragati za novim i zanimljivim informacijama. Krajnji je cilj osobno brendiranje koje će nam otvoriti put ka novim poslovima i poznanstvima. Jednostavno taggiranje drugih u postovima i korištenje ključnih riječi mogu zaista napraviti vidljive promjene.

Za sudjelovanje na Summitu koji će se održati od 10. do 12. listopada u Poreču u Hotelu Parentium, Plava Laguna potrebno je prijaviti se na esas@salesadria.com te nabaviti Late Summer kotizacije po cijeni od 5490,00 kn + PDV koje su u ponudi do 1. rujna 2018. Nakon toga cijena kotizacija iznosit će 5990,00 kn + PDV. Više informacija o Summitu potražite na www.salesadria.com ili na službenoj Facebook stranici.