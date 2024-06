Društvo iz Down sindroma Pula spremno za navijanje: 'Kao i uvijek, navijamo vatreno'

Odlično raspoloženo društvo iz Down sindrom centra Pula kao i uvijek u niskom za navijanje. Veselo su pozirali s rekvizitima koje krase crveni i bijeli kvadratići, nema dvojbe, Vatreni imaju ozbiljnu podršku! Vjerni su navijači Vatrenih na svim njihovim nastupima, osim ispred malih ekrana, mnogo puta su ih već bodrili uživo na raznim utakmicama.

Foto: Goran Usainović

- Kao i uvijek do sada kada su nastupi naših Vatrenih u pitanju svi u Down sindrom centru su u pripremama za vatreno navijanje. Ne treba sumnjati u to da će navijanje biti vatreno i naj jače što se može - rekao nam je Goran Usainović voditelj Dnevnog centra Down sindroma Pula.