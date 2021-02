Dragutina Hanžeka (53), koji je među prvima kažnjen zbog kršenja mjera samoizolacije, jer je prije gotovo godinu dana odvezao traktorom gnojivo na njivu, zatekli smo u dvorištu obiteljske kuće u naselju Greda, 20-ak kilometara od Varaždina. On je jedan od 29 ljudi u Hrvatskoj koji su novčano kažnjeni zbog nepoštovanja mjera samoizolacije.

Od 8000 kuna, platio je 5400 kuna jer se odlučio za “povoljniju” varijantu plaćanja u roku od tri dana. Danas se, kaže, osjeća kao vol jer gotovo godinu dana gleda i sluša kako oni koji su propisali mjere izolacije uredno ih i krše. Njih to niša ne košta.

- Ispada da sam ja jedini vol koji se našao u kupusu i da je na meni, običnom čovjeku, koji ne živi na ničijoj grbači, država vježbala strogoću - rekao nam je Hanžek, kojem je u subotu istekla druga mjera samoizolacije.

Ovaj skromni čovjek zarađuje kruh sa sedam kora jer dane i noći provodi na cestama diljem Europe vozeći kamione. Ne krije razočaranje u vodeće političare.

- Gledam Plenkovića na televiziji neki dan. Bio je dolje u Dalmaciji i oko njega stoje njegovi podobnici gotovo na poljubac daleko. Nikome ništa. Pa dokad će postojati dva mjerila. Jedno za nas, ‘stoku sitnog zuba’, a tako se prema nama i ponašaju, i druga mjerila za podobne koji pune vlastite džepove, ignoriraju mjere koje su sami donijeli... Što da vam kažem? Teško to sve podnosim u državi za koju sam bio na ratištu kad je trebalo kako bi bila isto moja kao Plenkovićeva i njegova društva - jada nam se Hanžek.

No iako ga je gnojivo za sadnju krumpira u samoizolaciji stajalo mjesečne zarade, kaže da je u tom periodu pozitivno iskoristio vrijeme.

- Vidite moju papigu Roka. U dvije samoizolacije sam puno radio s njim tako da je naučio i govoriti. I papigu možeš naučiti, samo naše političare ne - govori nam kroz smijeh čovjek koji će već od ponedjeljka sjesti za volan kamiona i možda pravac preko granice.

Obitelj, kaže, mora od nečega živjeti. Sve je skuplje nego u Italiji ili Sloveniji te razočarano dodaje kako njemu nije dostupna saborska menza pa jede suhu hranu. Podsjećamo, Hanžeku je prije gotovo godinu dana policija pokucala na vrata. Pitali su ga krši li mjeru samoizolacije. Nije ih mogao niti htio lagati.

- Za razliku od političara koji vode državu, ja svakoga gledam u oči i govorim istinu. To su me naučili roditelji. Ne znam što na premijerovo ponašanje kažu njegovi roditelji, jer on vas gleda i laže - rekao je na rastanku.