U zadnjih godinu i pol riješili su 473 slučaja te pripremili 210 izvješća za kazneni postupak Uskoka, EPPO-a, policije i državnih odvjetništava. Država te porezne agente više ne želi, piše Pandžić u Expressu...
Država šiti poslušne, a sklanja one koji afere razotkrivaju!
Sjeća li se itko tko je Boris Abramović? Teško da je to ime ostalo u memoriji šire javnosti jer je ionako samozatajno radio svoj posao. On je kao nestranački kadar do prije dvije godine vodio HROTE, državnu tvrtku koja je operater tržišta energije. Ali onda nije dobio novi mandat, nego je na njegovo mjesto postavljen mladi HDZ-ovac koji mu je prije toga bio politički imenovani zamjenik te do dolaska u ovu državnu tvrtku nije imao iskustva u energetskom sektoru.
