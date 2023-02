Država traži strateškog partnera za HŽ Cargo: 'Vjerujem da ćemo naći do kraja godine'

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti utvrđena je mjera reforme željezničkog sektora u okviru koje se provodi reorganizacija upravljanja željezničkim društvima i njihovog poslovanja. S ciljem pronalaženja odgovarajućeg rješenja za dugoročnu održivost poslovanja društva HŽ Cargo, ovim prijedlogom odluke pokreće se postupak traženja strateškog partnera, najavio je sa sjednice Vlade ministar prometa i potpredsjednik Vlade Oleg Butković.

Stoga se, dodao je, osniva i Povjerenstvo koje će se time baviti.

- Glavna zadaća je razmatranje mogućih daljnjih koraka kojima bi se osiguralo dovođenje kvalitetnog strateškog partnera sa značajnim iskustvom u željezničkom teretnom prijevozu od kojeg se, između ostalog, očekuje povećanje tržišnog udjela društva HŽ Cargo, opsega poslovanja u domaćem i međunarodnom željezničkom prometu s ciljem osnaživanja daljnje potpore daljnjem razvoju željezničkog teretnog potencijala te sudjelovanje u obnovi flote vagona i lokomotiva - istaknuo je Butković.

Još uvijek ne zna tko će biti zainteresiran postati strateški partner i u kojem postotku, ali će postupak biti javan i transparentan, dodao je kasnije novinarima.

- Vjerujem da bi kroz ovu godinu mogli to završiti, teško mi je prognozirati, ali do kraja ove godine bi bilo dobro pronaći strateškog partnera - poručio je upitan koji su rokovi za pronalaženje strateškog partnera.

Na pitanje ima li Vlada neki ciljani iznos dokapitalizacije, Butković je istaknuo da nemaju.

- Procjene postoje, ali ne bih sad htio govoriti o nekim konkretnim ciframa. Tvrtka je stabilna i nama pronalazak strateškog partnera nije ključno neophodno da to moramo napraviti sutra. Nismo pod nikakvim pritiskom i da oni ne znaju što će sutra. Stabilni su, dobro posluju, imaju jako dobru Upravu, po meni nikada bolju, prošli su veći dio restrukturiranja, postoji suglasje sa sindikatima i nama je jako bitno da HŽ Cargo bude stabilan i moderniziran, a on to u ovom trenutku nije, sam nema snage za modernizaciju, za nabavku novih vagona i lokomotiva i za to im svakako treba strateški partner, a tko će to biti, vidjet ćemo - kazao je ministar dodavši kako je on uvijek sklon razgovorima s Mirovinskim fondovima.

Do sada s njima, istaknuo je, na tu temu nisu imali razgovore.

- Interesa će na natječaju sigurno biti jer su oni sada, ponavljam, stabilni i zdravi - rekao je.

Posljednji pokušaj Vlade je propao 2015., a Butković ističe kako tada u HŽ-u Cargo nije bila čista situacija.

- S ovom nagodbom sad smo riješili sve probleme imovinsko-pravnih odnosa koji su mučili Cargo. Sada je situacija čista, nije nam za glavu da to moramo napraviti sutra, ali zbog budućnosti i modernizacije Carga mislim da je dobro ići u postupak pronalaska strateškog partnera.

