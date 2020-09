Država veledrogerijama dužna milijarde, Beroš: 'Moramo naći sistemsko rješenje problema...'

Veledrogerije su prošloga tjedna upozorile kako je unatoč izvanrednoj uplati od 500 milijuna kuna sanacijskih sredstava u srpnju, dug bolnica ponovno premašio četiri milijarde kuna

<p>Ministar zdravstva <strong>Vili Beroš</strong> izjavio je kako je za ovaj tjedan predviđen razgovor u Ministarstvu financija s predstavnicima veledrogerijama o dugu koji potražuju za lijekove te istaknuo kako je za to potrebno naći sustavno rješenje.</p><p>- Razgovarali smo prije dva tjedna, a ovaj je tjedan predviđen razgovor u Ministarstvu financija s predstavnicima veledrogerija jer moramo naći sistemski način rješavanja tog pitanja a ne samo 'vatrogasnim mjerama' s vremena na vrijeme gasiti ovaj problem - izjavio je Beroš nakon užeg kabineta Vlade.</p><p>Veledrogerije su prošloga tjedna upozorile kako je unatoč izvanrednoj uplati od 500 milijuna kuna sanacijskih sredstava u srpnju, dug bolnica ponovno premašio četiri milijarde kuna, a dug raste mjesečno za više od 220 milijuna kuna.</p><p>- Dug postoji, on je generiran puno ranije i prenosi se iz godine u godinu. Dva puta smo ove godine razgovarali o vraćanju dijela duga. U razgovore je potrebno uključiti Ministarstvo financija, ali ono što sam obećao ministru financija i predsjedniku Vlade jest da ćemo unutar zdravstvenog sustava razmotriti opcije koje će dovesti do racionalizacije poslovanja i financijski održivog sustava - rekao je Beroš.</p><p>S obzirom na ulaganja u zdravstveni sustav po stanovniku, građanima se nudi, kaže, izuzetno kvalitetna zdravstvena zaštita i širok opseg prava koji se neće smanjivati, ali treba naći model koji će omogućiti financijski održiv zdravstveni sustav.</p><p>- Da je to lako - već bi se način našao daleko ranije, ali mislim da je odgovor u reorganizaciji samog sustava. Imamo bolnički sustav koji je naslijeđen iz prošlih vremena, odraz je drugačijeg načina liječenja, međutim, moderna medicina postaje nešto drugo. Mijenja se način liječenja, vrijeme boravka bolesnika u bolnicama. Imamo dnevne bolnice, dnevne kirurgije i potrebno se prilagoditi i ubrzati, te promjene su započele ali nisu dovoljno brze.</p><p>Beroš je rekao i kako vlada u ovom trenutku ne razmišlja povećavati financijsko opterećenje građana već naći rješenja koja će sustav učiniti financijski održivim.</p>