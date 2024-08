Držite se hladovine! Nastavlja se vrućina na Jadranu, ali kopno očekuje kišno rashlađenje...

U unutrašnjosti do sredine dana umjereno do pretežno oblačno, potom će prevladavati sunčano, a uz umjeren razvoj oblaka rijetko je moguć pljusak, uglavnom u gorju. Na Jadranu sunčano. Vjetar slab, na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura, podno Velebita i jaka, poslijepodne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 26 i 29 °C, na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije od 31 do 35 °C, prognoziraju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

U utorak će u istočnim krajevima Hrvatske većinom biti sunčano, ponegdje s malo kiše, uglavnom u zapadnoj Slavoniji i Posavini. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, najviša dnevna temperatura oko 28 °C, piše HRT.

U središnjoj Hrvatskoj u noći mjestimice malo kiše i poneki pljusak, ujutro i prijepodne umjereno do pretežno oblačno, zatim sunčanije. Temperature između 26 i 28 °C, a ujutro će biti malo toplije.

Na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano i vruće uz buru koja će slabjeti, ali podno Velebita u noći i ujutro mjestimice će još biti jaka uz umjereno valovito more.

U Gorskoj Hrvatskoj umjereno do pretežno oblačno, prijepodne uz tek malo kiše, a od sredine dana smanjenje naoblake, najprije u Lici gdje će danju biti najtoplije, čak do 30 °C.

U Dalmaciji sunčano i vruće - najviša temperatura zraka između 31 i 35 °C. U njezinoj unutrašnjosti poslijepodne slab do umjeren razvoj oblaka i mala vjerojatnost za lokalni pljusak. Na krajnjem jugu Hrvatske sunčano, uglavnom slab vjetar, a poslijepodne samo ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni. Najniža temperatura zraka od 21 do 26 °C, a najviša dnevna od 31 °C na obali do 35 °C.