Dubai pod vodom: Obilne kiše poplavile grad, auti vrijedni milijune plutaju ulicama...

Glavna međunarodna zračna luka u Dubaiju preusmjerila je desetke dolaznih letova u utorak zbog obilne kiše koja je pogodila Ujedinjene Arapske Emirate, uzrokujući velike poplave diljem te pustinjske zemlje. Odlazni letovi su kasnili ili bili otkazani. Pristupne ceste zračnoj luci također su poplavljene. Slične scene su i drugdje u zemlji poznatoj po sušnoj klimi i intenzivnoj ljetnoj vrućini.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 02:20 Nestabilno vrijeme pogađa Dubai, uzrokujući bujične poplave | Video: 24sata/reuters

Oman i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE), koji su bili domaćini prošlogodišnjih klimatskih razgovora UN-a COP28, prethodno su upozorili da će globalno zatopljenje vjerojatno dovesti do novih poplava.

Vodeći trgovački centri Dubai Mall i Mall of the Emirates su poplavljeni, a voda je bila do gležnja na najmanje jednoj stanici metroa u Dubaiju, prema slikama objavljenim na društvenim mrežama. Neke ceste su se urušile, naselja su pogođena velikim poplavama a mnogi stanovnici prijavili su curenja s krovova, vrata i prozora. Škole su zatvorene diljem zemlje i očekuje se da će ostati zatvorene u srijedu, kada se predviđa nastavak oluje.

Foto: Amr Alfiky

Ne nekim područjima zabilježeno je više od 80 milimetara kiše tijekom 24 sata, približavajući se godišnjem prosjeku od oko 100 mm. Oluje su se spustile na UAE, Bahrein i dijelove Katara nakon što su pogodile Oman, gdje su izazvale smrtonosne poplave.

Broj mrtvih popeo se na 18, dok su dvije osobe nestale, rekle su službe za hitne slučajeve omanskoj novinskoj agenciji.

Putnici u zračnim lukama spavaju na podu

Očajne obitelji požurile su pobjeći iz Dubaija sinoć dok su opsežne poplave nastavile preplavljivati ​​grad. Snimke iz zračne luke - najprometnije na svijetu za međunarodna putovanja - pokazuju putnike kako spavaju na podu dok čekaju letove iz zemlje, nakon što su deseci prizemljeni nakon jake kiše. Neka su izvješća sugerirala da su ljudi odbijani od terminala, tolika je bila gužva dok su stotine putnika pokušavale pobjeći od kaosa.

Foto: @Mustafaqch via IG / @barhommkay

Ceste oko zračne luke su potopljene, a vozači u luksuznim automobilima hvale se kako 'plutaju' kroz kaos. Svjedoci u zračnoj luci rekli su da nije ostalo praznog mjesta u čekaonici, dok su se očajni putnici 'stisnuli' i pripremali za dugu noć.

Ukupno 17 dolaznih i odlaznih letova otkazano je tijekom jutra, a tri su preusmjerena, priopćeno je iz zračnih luka Dubaija. Operacije u Međunarodnoj zračnoj luci Dubai (DXB) kasnije su obustavljene na 25 minuta u utorak zbog jake oluje, navodi se u priopćenju zračne luke.

Foto: Abdel Hadi Ramahi

Šokantan video prikazuje nekoliko mlažnjaka kako se probijaju kroz mutnu vodu u međunarodnoj zračnoj luci u Dubaiju. Izvan zračne luke, snimke onih zarobljenih u poplavi podsjećaju na apokaliptični svijet. Duboki bazeni vode preplavili su ulice prepune luksuznih vozila koja su viđena kako besciljno plutaju nakon što su njihovi vozači hrlili u bijeg. Snimak podijeljen na platformi 'X' rano u utorak prikazuje poduzetnika i YouTubera Jordana Welcha zarobljenog u svom Rolls Royceu u Dubaiju usred poplave.

- Moj Rolls Royce je poplavljen i zapeli smo nasred ceste u Dubaiju - napisao je.

Namještaj leti s balkona, poplavljeni podzemni šoping centri...

Stotine zgrada i trgovina također su uništene tijekom dana, u naletima ogromne količine vode. Očekuje se da će se nestabilni vremenski uvjeti nastaviti u regiji do srijede, rekao je Nacionalni centar za meteorologiju UAE. Čini se da još nema znakova raščišćavanja štete, jer gradske vlasti savjetuju ljudima da ostanu kod kuće dok se 'iznimni vremenski događaj' ne završi. Nacionalni centar za meteorologiju također je 'pozvao stanovnike da poduzmu sve mjere opreza... i da se drže podalje od područja poplava i nakupljanja vode'.

Foto: Abdel Hadi Ramahi

Poplavna voda viđena je kako pada kroz luksuzne podzemne trgovačke centre dok su kupci u dizajnerskoj odjeći gazili kroz vodu. Snažni vjetrovi odnosili su namještaj s balkona nebodera dok se nebo zacrnilo u apokaliptičnim videozapisima koji prikazuju udare munja svakih nekoliko sekundi.

Snimke od utorka također pokazuju kako voda pada kroz strop Letećeg tigra dok su trgovine počele poplavljivati, a infrastruktura se savijala pod pritiskom. Autobusni promet odmah je uspostavljen nakon što je voda nahrupila u stanicu podzemne željeznice Onpassive, uzrokujući ozbiljne smetnje.

Mnoge ceste nemaju odvodnju

Kiša nije uobičajena u UAE, ali se povremeno javlja tijekom hladnijih zimskih mjeseci. Mnogim cestama i drugim područjima nedostaje odvodnja za upravljanje poplavama. Nekim je stanovnicima rečeno da se sklone ako se osjete u opasnosti ili ako ih vlasti zamole da to učine. Policija i vojska poslane su da pomognu evakuirati građane u najteže pogođenoj pokrajini Ash Sharqiyah North, izvijestili su državni mediji.

Foto: Abdel Hadi Ramahi

Bahrein su također pogodile jake kiše i poplave.

- Volim se igrati na kiši, ali prvi put me to plaši. Prestrašio me zvuk grmljavine, a nebo su obasjale munje. Nikada nisam vidio ovako nešto, pa sam se sakrio s majkom... zvuk kiše me uplašio - rekao je devetogodišnji Ali Hassan dok je pomagao majci očistiti vodu ispred njihove kuće u Manami.

Foto: Alexander Cornwell

Ministarstvo unutarnjih poslova zemlje izdalo je upozorenja za javnu sigurnost kasno u ponedjeljak zbog grmljavine, munja i jakih vjetrova. U Kuvajtu je Meteorološka služba upozorila na nadolazeće grmljavinske oluje i savjetovala građanima da ostanu na oprezu. Ekvivalentni centar Saudijske Arabije upozorio je da se značajne padaline i grmljavinska nevremena očekuju do srijede. Vjetar i tuča očekuju se u Al Qassimu, Riyadhu i Al Sharqiyi, gdje temperature ljeti mogu prijeći 40°C.

Oluje su se spustile na UAE, Bahrein i područja Katara nakon što su prošle preko Omana, gdje su izazvale smrtonosne poplave i ostavile desetke ljudi zaglavljene. I vlade Emirata i Omana prethodno su upozorile da će klimatske promjene vjerojatno dovesti do novih poplava.

Pojedinačne vremenske događaje često je teško povezati s klimatskim promjenama, ali znanstvenici kažu da one povećavaju i vjerojatnost i snagu ekstremnih vremenskih događaja.