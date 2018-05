Dubioza kolektiv u Remetincu: Zatvorenici su skidali i majice

Zipa Sipa, zipa Sipa, zipa Sipa, čuje se policija, pjevao je danas bosanskohercegovačko reggae-ska-punk sastav Dubioza kolektiv u zagrebačkom zatvoru Remetinec.

Kad su došli do stihova: “Vlast i policija, mito i korupcija” te “zipa sipa onaj drot”, među zatvorenicima je nastalo opće oduševljenje. Svih 70-ak zatvorenika koji su promatrali nastup zapjevali su s njima iz svega glasa, a neki su od dragosti počeli skidati majice. Žestoki dečki brzog ritma i socijalno angažiranih tekstova popularni su svuda pa njihove pjesme rado pjevuše i zatvorenici u Remetincu. Njih pak veseli svaki događaj koji im prekida ustaljenu dnevnu rutinu zatvoreničkog života.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Nastup je, doznajemo, počeo u ranim poslijepodnevnim satima na jednom od šetališta u Remetincu. Iako mu je, prema prvom planu, trebalo nazočiti oko 150 ljudi, iz sigurnosnih razloga taj je broj srezan za više od polovice. Bend je tako uživo iz dvorišta moglo slušati i pratiti 70-ak zatvorenika, i to onih koji su pravomoćno osuđeni i nalaze se na izdržavanju kazne. Istražni zatvorenici nisu mogli prisustvovati koncertu na šetalištu, no nastup su mogli pratiti i slušati iz svojih ćelija koje gledaju na šetalište.

Kako doznajemo, dečki iz Dubioze nastupali su 40-ak minuta i za to vrijeme odsvirali neke od svojih najpoznatijih hitova. Sve se odvijalo pod budnim okom pravosudnih policajaca. Bilo ih je gotovo koliko i zatvorenika jer riječ je, ipak, o sigurnosno-rizičnom događaju. Neslužbeno doznajemo da pravosudni policajci nisu bili oduševljeni kad su im u posljednji čas rekli za nastup. Prvenstveno jer su se morali mobilizirati u puno većem broju, a imaju problem s naplatom prekovremenih sati.

Osim toga, takve priredbe su se uglavnom dosad održavale u zatvorenoj dvorani Remetinca u kojoj je 2000. godine počelo suđenje optuženima za tzv. zločinačku organizaciju. U takvom je zatvorenom prostoru, doznajemo, sa sigurnosnog aspekta mnogo lakše organizirati priredbe i nastupe bez incidenata, dok je na dvorištu uvijek veća šansa da nešto pođe po zlu.

Primjerice, kako bi pravosudni policajci mogli spriječiti da je netko pokušao baciti nešto kroz prozor neke od soba koje gledaju na dvorište. Nasreću, sve je prošlo dobro i svi su uživali u nastupu.

Dio zatvorskog osiguranja pita se, ne zbog benda, kuda sve to vodi. Smatraju kako je ipak riječ o zatvoru i nisu oduševljeni s mjerama osiguranja koje su morali podići. Pomalo cinično se pitaju: “Je li sad na redu koncert Cece u Lepoglavi?”. Pokušali smo u utorak, u više navrata, doći do komentara menadžera Dubioze kolektiv, no nije nam odgovarao na pozive ni na naš mail. Željeli smo čuti kako se glazbenicima svidjelo nastupati u zatvoru te jesu li već svirali na sličnim mjestima, primjerice u KP domu koji su opjevali u svojoj pjesmi.

Iz Ministarstva pravosuđa kažu da je u Zatvoru u Zagrebu danas planiran koncert Dubioze kolektiv u trajanju od sat vremena te da nije bilo dopušteno snimanje niti izravan prijenos putem društvenih mreža.