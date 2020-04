Dubrovačko područje pogodio potres: 'Snažno se osjetilo...'

Dubrovačko područje u četvrtak ujutro zatresao je potres. Prema prvim izvještajima EMSC-a magnituda potresa je 3.6 po Richteru.

Felt #earthquake (#zemljotres) M3.6 strikes 13 km SW of #Trebinje (Bosnia & Herzegovina) 20 min ago. Please report to: https://t.co/ragwWGZJmz pic.twitter.com/zbUjj0ybmH