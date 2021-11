Avion Air Serbia koji je u nedjelju letio iz Beograda za Tivat pogodila je munja, a osim vaterpolista Juga na njemu je bila i dubrovčanka Ivana Mijić Vulinović koja je za Dubrovnik net ispričala zastrašujuće iskustvo. Kaže kako još uvijek nije došla sebi te kako i dalje pije tablete za smirenje.

- U Beogradu su nam promijenili avion znajući, jasno za nevrijeme. Iz malog u veliki. Strašne turbulencije, propadanje aviona, sve užasno neugodno, od samog početka leta, ali računaš – ok, tako je to, bili smo i upozoreni da će ih biti. Odjednom, strašna kao eksplozija i bljesak. Bili smo uvjereni da je motor u pitanju. I da je kraj. I tu je krenula panika. Žene su počele vrištati. Bože spasi nas. Kad to čuješ, a avion kao da propada, drma se užasno… U trenu sam se uštipnula misleći da sanjam. I traje i traje. Taj pokušaj slijetanja u Tivat je bio strašan. Na trenutke sam bila uvjerena da padamo i da je to to. Opraštala sam se sa životom. U glavi djeca i više ne žališ sebe, nego kako će oni bez nas. Cijeli život u trenu mi je preletio kroz glavu. Onda idemo za Podgoricu. Smirim se koliko mogu. Muž kaže – ajde gotovo je sad se možeš smirit. I onda u Podgorici isto. Propadamo, drma se sve. Opet ne uspijeva sletjeti. Ne znam više koliko pokušaja. Ma u životu nisam doživjela takav strah. I, na sreću uspije sletjeti. Kakav pljesak kad smo se uhvatili tla! Na sreću, bila je doktorica na letu pa nam je iza podijelila tablete za smirenje - ispričala je Mijić Vulinović.

Posebno je pohvalila vaterpoliste Juga.

- Sjajni su bili. Mirni, racionalni, hrabri. Kad krene takva panika spas je u ljudima koji su staloženi, racionalni i utješe druge. Oni su bili takvi - rekla je Mijić Vulinović.