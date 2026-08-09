Dubrovnik se u 7 sati 'prži' na 30, u Zagrebu 17. Toplinski val ne popušta, idemo sve do 37 °C

Dok se Zagreb jutros probudio uz prilično svježih 17 stupnjeva, na jugu zemlje ljeto je već u sedam sati pokazalo punu snagu. U Dubrovniku je u 7 sati izmjereno čak 30,2 °C, što ga čini najtoplijom postajom u Hrvatskoj u ranim jutarnjim satima. Velike su razlike između unutrašnjosti i Jadrana. Još svježije bilo je u gorskim krajevima – na Risnjaku svega 10,3 °C, u Ličkom Lešću 12,6, na Zavižanu 12,9, a u Otočcu 13,2 °C.

Na obali je, s druge strane, jutro već izrazito toplo. Nakon Dubrovnika slijede Lastovo s 28 °C, Ploče s 27,8 te splitski aerodrom s 27,6 °C. Na dubrovačkom aerodromu izmjereno je 27,5, a na Marjanu i Prevlaci 27,3 °C. U Šibeniku je bilo 25,9, Zadru 25,6, dok je Rijeka jutro dočekala uz 23,2 °C.

Danas do 37 stupnjeva

Nedjelja će u Hrvatskoj biti sunčana i vruća, ponegdje i vrlo vruća, a jutarnja svježina u unutrašnjosti neće dugo potrajati.

Najviša dnevna temperatura zraka na kopnu će se uglavnom kretati između 29 i 34 °C, dok će na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije dosezati od 34 do čak 37 °C.

Veći dio dana prevladavat će sunčano vrijeme. Poslijepodne se ipak u unutrašnjosti Dalmacije i na krajnjem jugu očekuje lokalno jači razvoj oblaka pa je moguć i kratkotrajan pljusak.

Na kopnu će vjetar biti većinom slab. Na Jadranu će ujutro puhati umjerena i jaka bura, koja će tijekom dana oslabjeti, a poslijepodne će zapuhati umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.

Još toplije početkom tjedna

Vrućina će se nastaviti i u ponedjeljak, kada se očekuje sunčano, vruće i vrlo vruće vrijeme. Poslijepodne uz umjeren razvoj oblaka poneki pljusak moguć je ponajprije u Gorskom kotaru.

Jutarnje temperature u unutrašnjosti bit će između 13 i 18 °C, dok će na Jadranu već ujutro biti od 22 do 27 °C. Najviše dnevne temperature u ponedjeljak uglavnom će se kretati između 32 i 37 °C, pa će početak novog tjedna donijeti još jedan izrazito vruć ljetni dan.