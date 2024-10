Duje je policajac heroj! Dobio je nagradu jer je spasio čovjeka: 'Ne možeš se okrenuti i otići'

Spomenica domovinske zahvalnosti, Ponos Hrvatske, policajac godine. Sve je to osvojio zagrebački policajac Duje Podrug (44). A sada na svojim policama ima i Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti za 2024. godinu jer je u listopadu prošle godine spasio čovjeka.

Čulo se kao eksplozija. Vozač je došao iz smjera Reljkovićeve te u punoj brzini uletio u trgovinu u Ilici prošavši točno između dva stupića. Zabio se izravno u izlog, kraj kojeg su tad bili kupac i prodavačica. Čudom su ostali živi. Od siline udara polomio je police i ormare, koji su popadali po vozilu. Blokirali su vozačeva vrata. U trgovinu je prvo uletio mladić u bijeloj košulji, a odmah za njim Duje, kojemu to nije bio prvi put da hrabro spašava ljude. Ovog puta, nije čak bio ni na službenoj dužnosti. Prolazio je onuda sasvim slučajno svojim autom.

- Vozač je brzinom od, čini mi se, 100 kilometara na sat probio taj izlog jer mu je pozlilo pa je stisnuo gas do kraja. Skršio je ormare i pregradne zidove i sve ga je to zatrpalo. Prvo sam sve to očistio da dođem do njega. Vidio sam da je ozlijeđen, ali nisam znao je li kičma u pitanju pa ga nisam htio dirati. Kada sam ga pitao može li govoriti, samo je nijemo zurio u mene i tupo me gledao - rekao je Podrug. Dodao je kako je najveća opasnost prijetila od eksplozije jer je sve bilo zadimljeno i bila je dovoljna jedna iskra da svi odlete u zrak. Zato se brzo dočepao vatrogasnog aparata. Ostao je u dućanu do dolaska vatrogasaca i Hitne pomoći. Kada je sve bilo gotovo, hrabri se policajac ispovraćao ispred mjesta nesreće. Na nagovor djelatnika Hitne pomoći, otišao je u Vinogradsku bolnicu gdje su ustanovili da se otrovao dimom i ispušnim plinovima. Ostao je na liječenju i promatranju, a onda su ga pustili nakon par sati.

- Bio u službi ili ne, ne možeš prijeći preko toga kada vidiš da nekome treba pomoć te se samo okrenuti i otići - kaže Duje.

Za to svoje posljednje spašavanje u Ilici dobio je u srijedu Hrvatsku veliku nagradu sigurnosti 2024. Tom nagradom odaje se priznanje pojedincima, poslovnim subjektima/institucijama, lokalnoj zajednici i tvrtkama koji su tijekom godine dali značajan doprinos ostvarivanju i razvoju sigurnosti Republike Hrvatske. Nagrada je dodijeljena zaslužnima u devet kategorija. Svečanost se održala na Hrvatskim danima sigurnosti 2024, trodnevnoj konferenciji u Opatiji, u organizaciji Hrvatske udruge menadžera sigurnosti. Podrug je dobio statuu i novčanu nagradu u iznosu od 500 eura neto.

Prije dvije godine su na Dan policije Podruga s kolegama odlikovali u Uredu predsjednika Republike Zorana Milanovića Spomenicom domovinske zahvalnosti, za časnu i uzornu službu. Dobitnik je i nagrade Ponos Hrvatske jer je spriječio pljačku banke na Črnomercu te je bio i policajac godine. On je u srpnju 2019. spriječio pljačku Privredne banke u okviru Super Konzuma na Črnomercu, u kojoj je bilo 20-ak ljudi. S obzirom na to da radi preko ceste, u II. policijskoj postaji Zagreb, obilazio je područje u civilu. U trenu je pokazao ono za što se godinama obučavao. Sve su zabilježile kamere videonadzora.