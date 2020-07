Duplo više naručujemo dostave: Na prag dolaze i meso, riba...

<p>Imamo sve više dostava i novih korisnika. Od početka godine broj dostava se udvostručio, rekli su iz Wolta. No nisu otkrili koliko dostava na dan imaju. Oni rade u pet gradova u Hrvatskoj: Zagrebu, Rijeci, Splitu, Zadru i Osijeku, a mogu dostaviti hranu ili proizvode iz 580 restorana i trgovina.</p><p>- Osim hrane iz partnerskih restorana, ovisno o gradu, korisnici na aplikaciji mogu pronaći trgovine poput Lonije u Zagrebu i Ribole u Splitu iz kojih dostavljamo namirnice i kućanske potrepštine, Roto svijet pića, zdrave proizvode iz trgovina poput Planet Zdravlja i Tvornica Zdrave Hrane, ribu i meso iz raznih ribarnica i mesnica, kozmetičke i dezinfekcijske proizvode, proizvode za kućne ljubimce i brojne druge - odgovorili su nam iz Wolta.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U Veneciji gondolama raznosili hranu starijima</strong></p><p>Pitali smo ih i što se sve promijenilo u načinu dostave od početka godine.</p><p>- Sredinom ožujka uveli smo beskontaktnu dostavu i automatski je uključena u aplikaciji. Kupac ne mora imati kontakt s dostavljačem, hranu će ostaviti na vratima ili ulazu - rekli su u Woltu i napomenuli da korisnici moraju ažurirati aplikaciju kako bi im se ta opcija pojavila.</p><p>- Od pojave epidemije dodali smo kategoriju Wolt Market, gdje korisnici mogu naručiti neophodne namirnice, kozmetičke i drogerijske proizvode, pića i mnoge druge proizvode. Wolt aplikacija je postala ‘one-stop shop’, gdje korisnik može dobiti što poželi, a dostavit ćemo na željenu lokaciju u roku od pola sata - dodali su iz Wolta.</p><p>Wolt su osnovali 2014. u Helsinkiju u Finskoj, a sad posluje u 22 zemlje. Na njihovoj internetskoj stranici piše da se dostava plaća, početna cijena je šest kuna za prvih kilometar i pol, potom još dvije kune za svakih sljedećih 500 metara. Navode da je najveća prihvatljiva udaljenost od restorana do korisnika četiri kilometra, što znači da bi u tom slučaju dostava stajala 16 kuna.</p><p>Sličan Woltu je i Glovo, čije dostavljače također vidimo na ulicama na biciklima s velikim ruksacima na leđima. No oni nam nisu odgovorili na upit. I na stranici Glova piše da je dostava jeftinija ako dostavljaju na manjoj udaljenosti. Ako se koristi kategorija “Dostavljač”, aplikacija će izračunati udaljenost između mjesta preuzimanja i adrese isporuke te pokazati ukupnu cijenu dostave. Kod narudžbe “Bilo što”, tek kad dostavljač kupi proizvod, naručitelj može saznati ukupnu cijenu usluge. No napominju da se može naručiti samo proizvode koji ukupno imaju manje od devet kilograma, a sve mora stati u ruksak koji je dimenzija 40x40x30 centimetara. Glovo su osnovali u Barceloni u Španjolskoj 2015., a rade u 22 zemlje.</p><p>Kod nas dostavljaju i iz prodavaonica. Nedavno je A1 objavio da Glovo može u Zagrebu, Zadru, Osijeku, Splitu, Rijeci, Slavonskom Brodu i Sisku dostaviti njihov Homebox Duo ruter ili Tomato karticu za mobitel.</p><p>Još jedna brza dostavna služba je Pauza. Pauza.hr postoji od 2008. Nude dostavu iz više od 600 restorana u Hrvatskoj u 11 gradova: Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci, Varaždinu, Puli, Zadru, Karlovcu, Šibeniku, Velikoj Gorici i Slavonskom Brodu.</p><p>- Glavna dostava nam je hrana iz restorana, no mogu se naručiti i kava te namirnice u Zagrebu. Imamo sve više partnera u gradovima - rekli su iz Pauza.hr. Dodali su da su dio svjetske grupacije Delivery Hero, koji nude internetsku dostavu hrane, a imaju sjedište u Berlinu u Njemačkoj.</p><p>- Pauza.hr pokrenuta je kao start-up projekt u Zagrebu 2019., kad uvodimo vlastitu uslugu dostave iz restorana koji inače nemaju dostavu. Nakon gotovo godinu dana besplatne dostave uvodimo naknadu za dostavu - kažu u Pauza.hr.</p><p>Dodali su da korisnicima predlažu plaćanje karticama na internetu kako bi se smanjila mogućnost eventualne zaraze pri razmjeni novca i kako bi dostava mogla biti bez kontakta.</p><p>- Posebno smo ponosni na brzinu naše dostave jer u prosjeku za najviše 30 minuta dostavimo toplu hranu - navode iz Pauza.hr.</p><p>Na njihovoj internetskoj stranici treba upisati adresu na koju netko želi dostavu hrane, a potom će prikazati restorane iz kojih mogu dostaviti. Naručeno se može platiti i dostavljaču.</p><p>Za sva tri dostavljača, Wolt, Glovo i Pauza.hr, narudžbe mogu biti preko internetske stranice ili mobilne aplikacije.</p>