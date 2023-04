Dužnicima nude otkup tražbina prema bankama. HUB: Budite oprezni kod davanja podataka

Kako piše Večernji list, tisuće dužnika u „švicarcima“ ovih je dana na kućne adrese dobilo ponude tvrtke Druga fundacija za preuzimanje njihova potraživanja prema bankama u cilju naplate preplaćenog po kreditima. Pisma potpisuje direktor tvrtke Marko Rakar, a u timu s njim je i Vuk Vuković i, kažu, još desetak stručnjaka.

Kažu da žele obavijestiti što veći broj potrošača i upoznati ih s njihovim pravima prije nastupanja datuma zastare, kao i s visinom procijenjene odštete na koju imaju pravo. Odštetu su im sami izračunali bez naknade kao poklon potrošačima za pretrpljenu štetu. Predlažu im da ustupe svoje tražbine na Drugu fundaciju kako bi okrupnili ukupan broj tražbina jer im veliki broj pojedinačnih tražbina daje značajnu pregovaračku moć prema kreditnim institucijama.

- Naš poslovni model temelji se na preuzimanju rizika. Za sada mi nudimo obeštećenje koje je dopušteno zadnjom odlukom Vrhovnog suda iz prosinca 2022. Ako sud eventualno promijeni odluku, mi ćemo na odgovarajući način upotpuniti naše zahtjeve prema bankama. Vjerujemo da je prijedlog koji smo poslali građanima prihvatljiv i odluka time lakša - rekao je Rakar za Jutarnji list.

HUB: Budite oprezni kod davanja podataka

Hrvatska udruga banaka je reagirala priopćenjem.

"U proteklih nekoliko dana bankama se javljaju klijenti povodom dopisa koje zaprimaju od nepoznatih trećih osoba u vezi ponude za otkupom navodnih potraživanja ili zastupanja u sudskim postupcima vezanim uz CHF kredite. Klijenti bankama izražavaju uznemirenost zbog činjenice da nepoznate treće pravne osobe raspolažu s njihovim osobnim podacima kao i informacijama u vezi njihovih kreditnih obaveza, a koje su u pojedinim slučajevima i netočne. HUB ovim putem poziva na dodatan oprez prilikom davanja bilo kakvih podataka ili prijenosa navodnih potraživanja takvim subjektima. Naime, u skladu s važećim zakonskim okvirom postoji mogućnost da u slučaju neuspjeha u sudskom postupku, potrošač snosi troškove postupka suprotne strane, što može predstavljati značajan financijski rizik za potrošača. Tijekom proteklih godina pojavljivale su se različite tvrtke sa sličnim inicijativama koje su uobičajeno nastojale ostvariti financijski profit za svoje osnivače. Međutim, u ovim aktualnim slučajevima specifično je da se tvrtke samostalno javljaju potrošačima pritom koristeći osobne podatke o klijentima koji su navodno javno dostupni i za koje je dvojbeno smiju li uopće biti korišteni za ovakvu namjenu. Predstavnici jedne od tih tvrtki su Marko Rakar i Vuk Vuković koji su u proteklom razdoblju kontaktirali banke u cilju ostvarivanja suradnje na što banke nisu pristale s obzirom na to da je u Hrvatskoj 2015., na osnovi zahtjeva samih potrošača i u skladu sa zakonom, provedena konverzija kojom su bivši korisnici CHF kredita u potpunosti obeštećeni. Takvo stajalište potvrdio je i Vrhovni sud u oglednom postupku 2020. godine. Tijekom proteklih tjedana svjedočimo nizu javnih i medijskih istupa te različitih vrsta kampanja koje sustavno provode pojedine grupacije, udruge i interesne skupine povezane uz manji broj korisnika CHF kredita. Neovisno o tome, očekujemo da će suci Vrhovnog suda profesionalno i samostalno donositi odluke u skladu s prethodno iznesenim stajalištima jer bi u protivnom bila ugrožena ustavna načela trodiobe vlasti i vladavine prava što bi negativno utjecalo na razinu pravne i investicijske sigurnosti u Republici Hrvatskoj.

Pravna sigurnost je okosnica stabilnosti svakog gospodarskog i političkog okruženja, a krajnji korisnici stabilnosti su upravo građani i poslovni subjekti."

Za Večernji list oglasio se i Goran Aleksić iz Udruge Franak. Iako Udruga načelno pozdravlja inicijativu, također je pozvala i na oprez.

- S jednim oprezom, jer ne znam kakvu pravnu ekipu općenito ima ta tvrtka, mogu reći da to može biti dobro za sve one koji ne žele preuzeti stvari u svoje ruke, jer ipak najbolji posao financijski jest kada ga obavljamo samostalno. Moglo bi se na taj način ipak ostvariti veće obeštećenje od mojih relativno pesimističnih prognoza o maksimalno 50 do 70 posto mogućih tužbi. Moram upozoriti pokretače toga projekta da ne postoji nikakva odluka Vrhovnog suda, jer Rakar spominje nekakvu odluku Vrhovnog suda iz prosinca, i da će se na vrijeme prilagoditi te povećati tužbene zahtjeve ako se odluka promijeni - rekao je Aleksić za Večernji list.

