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UGROŽENA SIGURNOST

Dva broda pogođena dronovima u Crnom moru, jedan potonuo. Grlić Radman: 'Zabrinuti smo'

Piše HINA,
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Dva broda pogođena dronovima u Crnom moru, jedan potonuo. Grlić Radman: 'Zabrinuti smo'
Zagreb: Izjave mađarske potpredsjednice Vlade Anite Orban i ministra Istvana Kapitanya | Foto: Luka Antunac/PIXSELL
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Hrvatska je izrazila zabrinutost zbog nedavnih napada na trgovačke brodove u Crnom moru, ističući važnost sigurnosti pomorskih saveznika i partnera, a ministar Grlić Radman naglašava solidarnost s pogođenim državama.

Hrvatska je zabrinuta zbog ugrožavanja sigurnosti pomorskih saveznika i partnera u Crnom moru te izražava solidarnost s njima, rekao je u utorak ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, komentirajući napade na trgovačke brodove u Bugarskoj. "Radi se o ugrožavanju sigurnosti naših pomorskih saveznika i partnera i svi smo tu iskazali zabrinutost", rekao je Grlić Radman.

Dva trgovačka broda pogođena su u utorak dronovima u isključivom gospodarskom pojasu Bugarske u Crnom moru, pri čemu je jedan brod potonuo, a drugi je oštećen. Za posadom potonulog broda traje potraga, dok je posada drugog broda spašena, objavile su bugarske vlasti.

Incident se dogodio dan nakon napada na turski teretni brod u isključivom gospodarskom pojasu Rumunjske. U tom su napadu poginula dva člana posade, a jedanaest ih je spašeno.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij optužio je Rusiju za napad, no ta tvrdnja zasad nije neovisno potvrđena.

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