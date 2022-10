Dva dana i cijelu noć sa 64 metra dubine izvlačili brod: 'Opasno je, more ne oprašta'

Dva puna dana i cijela noć. Toliko je trebalo nama četvorici, plus dizalici, da se plivarica Atlant digne sa 64 metra dubine. Opasno je na svim poljima, teško je i fizički i psihički, ali to je izazov. Nema broda koji sam krenuo spašavati, a da nisam uspio 100 posto, govori Ivan Cokarić, 49-godišnji Splićanin sa zadarskom adresom. Taj vrsni profesionalni ronilac ima više od trideset godina iskustva ispod mora pa ne pretjeruje kad kaže da su mu Jadransko more i njegovo dno drugi dom.