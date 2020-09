'Dva puta sam bio u 'Klubu'. I drugi su išli, pa sam htio vidjeti, a mobitel nisam morao ostaviti'

U tom klubu ništa nije posebno, vrlo skromno i ništa što bi toliko zaokupiralo javnost, rekao je ministar Oleg Butković koji kaže i da mobitel nije morao ostaviti na ulazu

<p>Ministar mora, prometa i infrastrukture <strong>Oleg Butković</strong> potvrdio je u petak da je u dva navrata bio u 'klubu' bivšeg predsjednika Uprave Janafa <strong>Dragana Kovačevića</strong>, uhićenog zbog umiješanosti u aferu Janaf, ali da u tome ne vidi ništa sporno.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U autu našli milijun eura</strong></p><p>Butković je u Pazinu, gdje nazoči obilježavanju Dana Istarske županije, novinarima izjavio da je u dva navrata bio gost tog 'kluba' gdje je Kovačević navodno ugošćavao društvenopolitičku elitu, i to otprilike u lipnju i krajem kolovoza, sigurno ne za vrijeme lockdowna uslijed pandemije koronavirusa.</p><p>- Uostalom, kada su u tom klubu bili i drugi visoko rangirani dužnosnici, od aktualnog predsjednika Republike Zorana Milanovića do bivšeg predsjednika Mesića, onda sam i ja bio znatiželjan da vidim kakav je to klub - kazao je Butković i dodao kako se radi o vrlo skromnom klubu.</p><p>- U tom klubu ništa nije posebno, vrlo skromno i ništa što bi toliko zaokupiralo javnost ili da se tamo događa nešto nenormalno i nemoralno. Ponavljam, bio sam tamo dva puta, gospodina Kovačevića do tada nisam poznavao. Upoznao sam ga tamo, bilo je ugodno društvo - poručio je Butković.</p><p>Novinarima je rekao i kako nije morao ostavljati mobitel na ulazu u klub.</p><p>- Mobitel nisam ostavio na ulazu, ne odvajam se od njega - zaključio je ministar. </p>