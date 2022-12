Dva sata za povijest: Prisjetimo se dočeka Vatrenih iz 2018. godine pred pola milijuna ljudi

Krenulo je još negdje visoko u zraku, sa srebrom oko vrata. Croatia Airlines poslao je najbolje što ima po hrvatske heroje, junačine - svjetske doprvake. U "Lijepu našu" uvela su ih Krila Oluje.

"Ma, dođemo tamo, pozdravimo navijače, otpjevamo malo i idemo svatko svojim putem", mislili su "vatreni" dok nisu pretletjeli Jelačić plac i vidjeli što ih čeka. Eh, kako su se prevarili.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

Sljedeće prijevozno sredstvo - autobus. "Ma, na Trgu smo za pola sata uvr' glave". Greška br. 2.

Vožnja koja je toliko i trebala trajati postala je deset (10) puta duža. Za to vrijeme avionom su mogli do Moskve i nazad. Međutim, svaki navijač trasom do Trga morao je dodirnuti svoje srebrne heroje.

Foto: Petar Glebov/PIXSELL

A na Trgu deseci tisuća navijača satima čekaju...

POGLEDAJTE VIDEO:

-

Najčitaniji članci