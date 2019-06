Sudarila se dva vojna aviona: Pali su u naseljeno područje?

Dva njemačka borbena aviona "Eurofighter" sudarila su se iznad Njemačke, javlja RT. Nesreća se dogodila iznad istočne savezne pokrajine Mecklenburg-Zapadno Pomorje.

Nesreću je potvrdilo ministarstvo unutarnjih poslova.

Prema navodima njemačkih medija, avioni su nakon sudara pali u naseljeno područje.

#Breaking: Just in - Video of after the crash at the northern Fleesensee lake near the town of Malchow in #Germany, when Two Eurofighter jets have crashed into each other. pic.twitter.com/Ch7oSH7686