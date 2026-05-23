Sretan kraj potrage! Pronašli su djevojčice (13) koje su nestale kod Bjelovara: Žive su i zdrave

Dvije maloljetne osobe nestale su u subotu malo iza 12 sati iz naselja Patkovac na bjelovarskom području. Pokrenuta je velika potraga, tražili su ih policija, HGSS, mještani, lovci... I sve je srećom dobro završeno!

Nestale maloljetne osobe pronađene su malo prije 18 sati, žive su i zdrave, potvrdila je policija za portal Klikni.hr.

Iz policije su im potvrdili kako im je nestanak bio prijavljen u 14:05. Mojportal neslužbeno doznaje kako se tragalo za dvije 13-godišnjakinje.