Dvije 'madamice' su u Zagrebu godinama vodile posao. Za sat vremena naplaćivale 159,27 €!

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu je 23. travnja 2024. podiglo optužnicu protiv dvije sestre Zagrepčanke (33, 28) radi zarade i poticanja drugih na pružanje spolnih usluga, organizacije i oglašavanje prostitucije. Prvookrivljena je radila u periodu od siječnja 2017. do rujna 2022. godine, a drugookrivljena od siječnja 2018. do rujna 2022. u Zagrebu. Kako piše u optužnici, zajedno su preko Plavog oglasnika stupile u kontakt s djevojkama s kojima su se dogovorile da će im pronalaziti klijente.

Oštećenice su trebale pružati spolne usluge uz naplatu i okrivljenicama predavati dio zarađenog iznosa. Objavile su više oglasa kojima su oglašavale pružanje spolnih usluga oštećenica, nakon čega su se osobno javljale na oglašene brojeve telefona i zainteresiranim muškarcima nudile spolne usluge po unaprijed dogovorenoj cijeni te ih nakon toga upućivale u poslovno stambeni objekt na Zagrebačkoj aveniji i drugim adresama. Stanove su unajmljvale.

Djevojke su pružale spolne usluge za novčanu naknadu, najmanje 245 puta, nakon čega su okrivljenicama predavale polovicu zarađenog iznosa, čime su okrivljenice zaradile najmanje 30.173,89 eura što su međusobno podijelile u točno neutvrđenom iznosu.

Spolne usluge su oglašavale pod naslovima kao što su 'Plava bomba 35 g.', 'Atraktivna plavuša 35 g.', 'Mazna37', 'Vatrena plavuša, grudi 4', 'Plavuša milf' i slično.

Cjenik usluga

Zainteresiranim muškarcima nudile su spolne usluge po cijeni od 53,09 eura za pola sata, a 106,17 eura za sat vremena. Tarife su se mijenjale pa je bilo i 79,63 eura za pola sata i 159,27 eura za sat vremena. Tražile su i 66,36 eura za pola sata i 132,53 eura za sat vremena.

Djevojke su okrivljenicama novce ostavljale na mjestima kao što su pećnica i ormarić iznad nape ili sudopera.

Prvookrivljena je nastavila sama raditi od listopada 2022. do travnja 2023. i tada je za pružanje spolnih usluga angažirala jednu djevojku. Kako piše u optužnici, djevojka je pružila najmanje 62 spolne usluge po cijeni od 50 ili 55 eura za pola sata i 100 ili 110 eura za sat vremena. Time je prvookrivljena zaradila najmanje 3410 eura.

Okrivljene Zagrepčanke su počinile šest kaznenih djela protiv spolne slobode - prostitucijom.

Predloženo je da sud I. okrivljenoj za svako kazneno djelo izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od dvije godine, a da sud II. okrivljenoj za svako kazneno djelo izrekne jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od jedne godine i osam mjeseci. Također je predloženo da sud svakoj okrivljenici izrekne novčanu kaznu u iznosu od 166 dnevnih iznosa od kojih je svaki pojedinačni dnevni iznos 60,24 eura, odnosno u ukupnom iznosu od 10.000 eura svakoj, koju su dužne platiti u roku od tri mjeseca od pravomoćnosti presude.

Policija je ispitala svjedoke

Općinsko kazneno državno odvjetništvo u Zagrebu 30. rujna 2022. zaprimilo je kaznenu prijavu Policijske uprave zagrebačke, Sektora kriminalističke policije, Službe organiziranog kriminaliteta broj K-256/22 od 29. rujna 2022. kojim se prijavljuju I. okrivljena i II. okrivljena zbog kaznenih djela prostitucije iz članka 157. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona.

Naknadno je 5. travnja 2023. zaprimljena kaznena prijava Policijske uprave zagrebačke, Službe općeg kriminaliteta, Sektora kriminalističke policije broj K- 80/2023 protiv I. osumnjičene zbog kaznenog djela prostitucije iz članka 153. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona, nakon čega su ovi predmeti spojeni.

Policija je ispitala više od 30 svjedoka. Provedene su i dokazne radnje pretraga osoba I. i II. okrivljenice, pretrage doma i drugih prostorija, a potom i pretrage pokretnih stvari oduzetih od I. i II. okrivljenica i žrtava kaznenih djela. Nadalje, u prethodnom postupku, temeljem naloga suca istrage provodile su se posebne dokazne radnje nadzora i tehničkog snimanja telefonskih razgovora i drugih komunikacija na daljinu i tajnog praćenja i tehničkog snimanja osoba.

Prilikom dokazne radnje prvog ispitivanja I. okrivljena je iskazala da je kazneno djelo počinila zbog loše materijalne situacije zbog pandemije korona virusa.

'Spašavala sam firmu'

- Sve sam učinila zbog dobrobiti firme. Ideju sam dobila, kada sam vezano uz prostituciju, vidjela emisiju na Provjerenom, nakon čega sam to sve malo istražila i počela se time baviti. Odlučila sam tako zaraditi i spasiti firmu. Nitko nije oštećen i nitko nije bio ni na što prisiljen. Djevojke su se same javile i radile su koliko su htjele. Imale su sav materijal, grijanje i hlađenje. Djevojke smo pronalazile tako što su se javljale na oglas za posao - rekla je prvookrivljena Zagrepčanka i dodala da su djevojke bile upoznate kakav je posao u pitanju.

- Trebao mi je novac i zato sam se počela baviti s tim. Sestra mi je dala da se javljam na telefone i znala sam o čemu je riječ. Cijeli posao nisam osmislila ja nego moja sestra. Na oglasniku bih se ulogirala, pustila oglas i onda organizirala kada će doći klijent - rekla je drugookrivljena. Ne zna kako se dijelio novac između djevojaka i njezine sestre, no zna da je ona dobivala 7 - 10% od ukupne zarade. Jako joj je žao zbog svega i obećava da tako nešto više neće ponoviti.

Svjedokinje su u iskazima objašnjavale kako se radilo o oglasima za masažu i maserkama. Pružale su masaže sa ručnim završetkom ili oralne usluge. Bio je, kako piše u optužnici, i klasični seksualni odnos.

Muškarci 'nasjeli' na oglase

Jedan od muškaraca, koji je svjedočio, razočarao se uslugom. U stanu ga je dočekala ženska osoba starosti 40 do 45 godina, visine oko 170 centimetara, srednje tjelesne građe, odjevenu u minicu i majicu svjetlije boje te ju je pitao, sukladno telefonskom razgovoru, gdje je djevojka od 30 godina, a kada mu je rekla da je to ona, ali da 'mora malo' radi marketinga, okrenuo se i izašao van iz stana. No nije bio jedini koji je otišao kada je vidio da djevojka nije onakva kakvom se opisala...