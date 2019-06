Dvije razglednice čuvaju tajnu ubojstva? 'One su ključ svega'

Majka dvoje djece Shelley Morgan (33) nestala je u Bristolu 11. lipnja 1984. Ostavila je djecu u školi i otišla se šetati gradom, crtati i fotografirati. No, nikada nije došla po svoju djecu. Nestala je.

Officers investigating the murder of 33-yr-old Shelley Morgan in 1984 have released new information exactly 35 years after she disappeared in #Bristol - shortly after dropping her two children off at school. Our full appeal is here: https://t.co/olPu6yJNoH pic.twitter.com/rEVG6RD8Wi

Njezino tijelo pronašli su četiri mjeseca kasnije. Obdukcija je pokazala da je umrla od brojnih uboda, a bilo je i dokaza da je napad seksualno motiviran. Napadača nikada nisu pronašli, no sada su pronašli nove dokaze.

Policija sumnja da su dvije razglednice koje su se prodavale između 1980. i 1990. zapravo fotografije tragično preminule Shelley.

Znaju da je tog kobnog dana sa sobom nosila fotoaparat Olympus kojeg nikada nisu pronašli, a lokacije fotografija su točne na putu kojem je išla prije nego što je ubijena.

@ASPolice reviewing unsolved murder of mum of 2 Shelley Morgan in #Bristol in 1984 want to hear from anyone who kept these postcards from an old calendar. One shows the area Shelley was headed the day she vanished, the other near where her body was found months later #HeartNews pic.twitter.com/JQBgi8drsc