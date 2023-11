Dvije regije u žutom zbog guste magle: Danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja

Promjenjivo oblačno vrijeme uz sunčana razdoblja, a u Dalmaciji sunčanije. Krajem dana na širem riječkom području i u Gorskom kotaru može pasti malo kiše. Ujutro i dio prijepodneva u nizinama unutrašnjosti magla, a moguća je mjestimice i na obali. Vjetar slab, u drugom dijelu dana do umjeren jugozapadni, navečer u višim predjelima na udare i jak. Na Jadranu ujutro burin, mjestimice i umjeren sjeverozapadnjak, sredinom dana u okretanju na jugozapadnjak, navečer na sjeveru i jugo te južni vjetar, lokalno jak. Najviša dnevna temperatura na kopnu od 11 do 15, na moru između 15 i 18 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za ponedjeljak.

Za zahrebačku i karlovačku regiju danas je upaljen žuti meteoalarm zbog guste magle pa svakako valja biti oprezan u prometu. Na mjestima pod maglom kolnici su vlažni i skliski.

Foto: DHMZ

U Slavoniji, Baranji i Srijemu bit će djelomice sunčano. Bit će magle i niskih oblaka, a popodne bi se temperatura mogla popeti na 14 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj magla i naoblaka, a zatim sunčanije razdoblje. Navečer će u Međimurju i višem gorju zapuhati umjeren jugozapadnjak. Najviša temperatura od 10 do 13 °C.

Na zapadu uglavnom sunčano i suho, u gorju i na sjevernom Jadranu moguća magla i niska naoblaka. Najniža temperatura zraka od 1 do 5 °C, na Jadranu od 7 do 12 °C.

Foto: DHMZ

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano vrijeme. More malo do umjereno valovito. Dnevna temperatura između 15 i 18 stupnjeva. Slično će biti i na krajnjem jugu zemlje.

Temperature će do četvrtka nastaviti rasti, a zatim će opet krenuti padati. Uz jače naoblačenje na kraju utorka sa sjevera će doći kišni oblaci, moguća je i jača kiša u prvom dijelu srijede, prognoza je meteorologa Izidora Pelajića.