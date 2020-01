Dvoje je ljudi ubijeno, a petero ozlijeđeno u pucnjavi u Teksasu

Policija je dojavu o pucnjavi dobila oko 20 sati u nedjelju, izjavio je za medije William McManus, šef policije San Antonia.

- Čini se da je došlo do verbalnog sukoba između pojedinaca ili skupina ljudi nakon čega je uslijedila pucnjava, objasnio je.

- Tražimo jednog počinitelja, no još nije sasvim jasno je li pucnjava bila selektivna ili nasumična.

- Siguran sam da ćemo identifcirati počinitelja i uskoro ga uhititi, izjavio je McManus, prenosi CNN.

VIDEO: Captured an ambulance leaving the scene from the downtown area. The shooting appears to have happened near the Ventura bar. Still waiting on info of injuries. #kens5eyewitness @KENS5 pic.twitter.com/smtOeHufpI