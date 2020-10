Dvoje je poginulo u eksploziji u Londonu: 'Zvučalo je strašno!'

Eksplozija me probudila, bilo je strašno. Zvučalo je jako opasno. Nismo uopće zaspali od tada, poručio je stanar koji živi dvije ulice dalje od zgrade u kojoj je bila eksplozija

<p>Dvoje ljudi poginulo je u eksploziji trgovine u Londonu, javljaju londonski vatrogasci. Policija i druge službe traže moguće preživjele ispod ruševina zgrade koja se urušila u ranim jutarnjim satima u srijedu. </p><p>- Vatrogasci su u prvoj fazi spasili četvero odraslih i jedno dijete sa stražnje strane zgrade uz pomoć ljestvi. Kasnije se još 14 odraslih i dvoje djece evakuiralo samo iz okolnih zgrada - rekao je zapovjednik<strong> Paul Morgan</strong>. </p><p>Susjedi su rekli za <a href="https://www.independent.co.uk/news/uk/home-news/southall-gas-explosion-london-king-street-fire-two-dead-b1207120.html" target="_blank">Independent </a>kako su im se domovi zatresli od siline eksplozije. </p><p>- Kuća se zatresla taman kada sam spremala djecu za školu. Pitala sam supruga što je to bilo, a on je rekao da je to eksplozija - rekla je <strong>Nurmila Hamid</strong> (38). </p><p>Drugi su poručili kako su se jako prepali. </p><p>- Eksplozija me probudila, bilo je strašno. Zvučalo je jako opasno. Nismo uopće zaspali od tada - poručio je stanar koji živi dvije ulice dalje od zgrade u kojoj je bila eksplozija. </p><p>Policija je poručila kako eksploziju ne tretiraju kao kazneno djelo, pa se pretpostavlja da je uzrok plin. </p>